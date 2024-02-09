Marmaris Belediyesi Adnan Menderes Caddesi'nde yol yapımı ve üstyapı çalışması başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris Belediyesi Adnan Menderes Caddesi'nde yol yapımı ve üstyapı çalışması başlattı

Marmaris Belediyesi Adnan Menderes Caddesi\'nde yol yapımı ve üstyapı çalışması başlattı

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde yol yapım ve üstyapı çalışması başlattı. Çalışma kapsamında yol komple asfalt kaplama yapılacak ve dekoratif yol aydınlatmaları yapılacak.

09.02.2024 16:08  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Adnan Menderes Caddesi'nde yol yapım ve üstyapı çalışması başlattı.

Bugüne kadar ilçenin farklı noktalarına 6136 metre uzunluğunda sıcak asfalt döken belediye, bu kez Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında niteliğini yitirmiş ve deforme olmuş yol komple asfalt kaplama yapılacak ve dekoratif yol aydınlatmaları yapılacak. Çalışma nedeniyle yol araç trafiğine kapatılırken, sürücülerden alternatif caddeleri kullanmaları istendi.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'in sıkıntılı olan her noktasını imkanlarımız ve müdürlük programı çerçevesinde yeniledik. Marmaris'i ilk kez sıcak asfaltla tanıştırdık. Bu faaliyetlerimiz sezon öncesi devam ediyor. Armutalan'ın en popüler caddesi olan Adnan Menderes'te yenilenme için ilk kazmayı vurduk. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Marmaris Belediyesi, Adnan Menderes, Armutalan, Marmaris, Ulaşım, Yerel Haberler, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi Adnan Menderes Caddesi'nde yol yapımı ve üstyapı çalışması başlattı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 19:05:26. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Adnan Menderes Caddesi'nde yol yapımı ve üstyapı çalışması başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement