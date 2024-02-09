Marmaris Belediyesi Adnan Menderes Caddesi\'nde yol yapımı ve üstyapı çalışması başlattı

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Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Adnan Menderes Caddesi'nde yol yapım ve üstyapı çalışması başlattı.

Bugüne kadar ilçenin farklı noktalarına 6136 metre uzunluğunda sıcak asfalt döken belediye, bu kez Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında niteliğini yitirmiş ve deforme olmuş yol komple asfalt kaplama yapılacak ve dekoratif yol aydınlatmaları yapılacak. Çalışma nedeniyle yol araç trafiğine kapatılırken, sürücülerden alternatif caddeleri kullanmaları istendi.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'in sıkıntılı olan her noktasını imkanlarımız ve müdürlük programı çerçevesinde yeniledik. Marmaris'i ilk kez sıcak asfaltla tanıştırdık. Bu faaliyetlerimiz sezon öncesi devam ediyor. Armutalan'ın en popüler caddesi olan Adnan Menderes'te yenilenme için ilk kazmayı vurduk. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.