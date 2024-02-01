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Marmaris Belediyesi Ara Tatil Etkinlikleri: Pinokyo Oyunu Sahnelendi - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Ara Tatil Etkinlikleri: Pinokyo Oyunu Sahnelendi

Marmaris Belediyesi Ara Tatil Etkinlikleri: Pinokyo Oyunu Sahnelendi

Marmaris Belediyesi tarafından ara tatil etkinlikleri kapsamında sahnelenen Pinokyo oyunu ile çocuklar keyifli anlar yaşadı. İzmir Çocuk Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu oyunda çocuklar Pinokyo'nun maceralarını kahkahalarla izledi.

01.02.2024 17:07  Güncelleme: 17:12
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Marmaris Belediyesi tarafından ara tatil etkinlikleri kapsamında sahnelenen Pinokyo oyunu ile çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Marmaris Belediyesi'nin yarıyıl tatiline giren öğrenciler için hazırladığı etkinliklerde bugün Pinokyo çocuklarla buluştu. Saat 14.30 ve 16.30 olarak iki seans halinde Armutalan Kültür Merkezi'nde oynanan oyunun ilk seansında Marmaris Belediyesi Başkanvekili Ummuhan Kabaçam ve Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Suzan Zift de çocukları yalnız bırakmadı. İzmir Çocuk Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu oyunda çocuklar Pinokyo'nun maceralarını kahkahalarla izledi.

Yarıyıl tatili etkinlikleri 4 Şubat Pazar günü sinema filmi gösterimi ile sona erecek. Saat 11.00'da Perili Orman, 18.00'da da Köstebekgiller çocuklarla buluşacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Ara Tatil Etkinlikleri: Pinokyo Oyunu Sahnelendi - Son Dakika
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