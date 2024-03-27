Marmaris Belediyesi Çiftçi Çocuklar Parkı Açıldı

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Marmaris'in küçük çiftçileri Marmaris Belediyesi tarafından açılan Çiftçi Çocuklar Parkı'nda bir araya geldi.

Marmaris Belediyesi, küçük çocukların tarım ve toprakla tanışabileceği, kendi diktikleri ürünleri büyütebileceği Çiftçi Çocuklar Parkı'nı hizmete açtı. Çamdibi Mahallesi'ndeki parkın açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve çocuklar katıldı. 1200 metrekare alanda, 14 adet 10 metrekarelik ayrı dikim panellerinin yer aldığı parkın açılışında Başkan Mehmet Oktay DA çocuklarla birlikte sebze fidesi dikti. Ata tohumları kullanarak üretilen pazı, tere, domates, kabak, karpuz ve kabak fidelerini diken öğrencilere Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yardımcı oldu.

Çalışma kapsamında öğrencilere Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Biyolog Sibel Yılmaz ve Organik Tarım Teknikeri Celalcan Kahya tarafından eğitim verilecek. Ardından öğrenciler düzenli olarak bitki kontrolü, bakım ve sulamaları yapacak. Eğitim sonunda öğrencilere hem 'Bitki Yetiştiriciliği Sertifikası' verilecek hem de ürettiği ürünler teslim edilecek.

Şenlik havasında geçen açılışta bir açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Öğrencilerimizin bulundukları coğrafyayı daha yakından tanıyıp doğaya yönelik farkındalıklarını arttırmak ve onların birebir toprakla uğraşıp ata tohumlarıyla bitki üretimi yaparak öğrenmelerini sağlamak hedefiyle bu parkı açtık" ifadesini kullandı. - MUĞLA