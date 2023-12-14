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Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi Kapatıldı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi Kapatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 20 yıl önce hizmete açılan Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Huzurevi sakinleri diğer huzurevlerine ve istedikleri yerlere yerleştirildi.

Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi Kapatıldı
14.12.2023 - 12:54,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde önceki dönem Belediye Başkanlarından Merhum İsmet Karadinç tarafından 20 yıl önce hizmete açılan Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi, depreme dayanıksız olması sebebi ile belediye tarafından kapatıldı. Huzurevinde kalan vatandaşların, geçtiğimiz Eylül ayından itibaren Marmaris Belediyesi ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Muğla'daki diğer huzurevlerine ve kendi istedikleri yerlere yerleştirilme işlemleri yapıldı.

Marmaris Sarıana Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi binasının yapılan kontrollerinde depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkınca Marmaris Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi işbirliği ile tahliye ve yerleştirme işlemleri başlatılmasının ardından huzurevi sakinleri farklı yerlere yerleştirildi. Kalacak yer sorunu yaşayan 4 huzurevi sakinin de Marmaris Belediyesi tarafından konaklama sorunu çözüldü.

Merhum Belediye Başkanı İsmet Karadinç tarafından yaptırılan huzurevinde, merhum tiyatro sanatçısı Altan Karındaş, merhum devlet opera ve bale sanatçısı Mitat Demokan başta olmak üzere ünlü isimler de ikamet etmişti.

Marmaris Belediyesi tarafından açılarak 2022 yılının Mart ayından itibaren Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi binasının alt katında hizmet veren, Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi de yeni yerlerine taşınarak 7 Aralık tarihinden itibaren Amiral Orhan Aydın Spor Salonunda faaliyet göstermeye başladı.

Marmaris Belediyesi tarafından Dinlenme ve Huzurevi için fiziki şartları elverişli bir alan araştırmasının devam ettiği ve yeni bir bina yapılacağı bilgisi edinildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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