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Marmaris Belediyesi Evlendirme Dairesi 5 yılda 3 bin 524 çiftin nikahını kıydı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Evlendirme Dairesi 5 yılda 3 bin 524 çiftin nikahını kıydı

Marmaris Belediyesi Evlendirme Dairesi, 2019-2023 yılları arasında 3 bin 524 çiftin nikahını kıydı. En yoğun nikah sayısı ise 2023 yılında 821 olarak gerçekleşti. Marmaris, tarihi ve turistik mekanlarıyla hem yerli hem de yabancı çiftlerin nikah töreni için tercih ettiği bir destinasyon oldu. Yabancı uyruklu çiftlerin de tercih ettiği Marmaris'te 5 yıl boyunca bin 79 yabancı uyruklu nikah gerçekleşti.

Marmaris Belediyesi Evlendirme Dairesi 5 yılda 3 bin 524 çiftin nikahını kıydı
07.01.2024 - 14:33,
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Marmaris Belediyesi Evlendirme Dairesi, 5 yıllık sürede 3 bin 524 çiftin nikahını kıydı. En çok nikah 821 ile 2023 yılında kıyıldı.

Marmaris Belediyesi'nin 5 yıllık dönemde en yoğun çalışan birimlerinden biri de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Evlendirme Dairesi oldu. Birim, 2019-2023 yılları arasında 3 bin 524 çiftin mutlu gününe şahitlik edildi. 2019'da 707, 2020'de 557, 2021'de 642, 2022'de 797 ve 2023'te 821 nikah akdine imza atıldı. Evliliklerde her iki tarafın da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu 2 bin 445 nikah kıyıldı.

Tarihi ve turistik mekanları, doğal güzellikleriyle Marmaris; nikah törenini bu destinasyonda gerçekleştirmek isteyen yabancı çiftlerin de gözdesi oldu. Marmaris'te 5 yıl boyunca her ikisi de yabancı uyruklu veya taraflardan birinin yabancı uyruklu olduğu bin 79 nikah kayıtlara geçti. İlçede alternatif turizm çeşitleri arasında yer alan düğün turizminin özellikle Eylül ve Ekim aylarında yoğun olarak gerçekleşirken kır ve sahil düğünü en çok tercih edilen organizasyonlar oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Evlendirme Dairesi 5 yılda 3 bin 524 çiftin nikahını kıydı - Son Dakika
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