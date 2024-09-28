Marmaris Belediyesi Halk Masası\'na 4620 Başvuru

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Marmaris Belediyesi tarafından vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla oluşturulan Marmaris Belediyesi Halk Masası Birimi'ne yılın ilk 9 ayı 4 bin 620 adet başvuru geldiği belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, gelen başvuru ve taleplerin yüzde 93.3'ünün çözüme kavuşturulduğu belirtildi.

Vatandaşların belediye ile ilgili her türlü istek, şikayet ve önerilerini kolayca iletebildiği Halk Masası vatandaşla belediye arasında köprü olmaya devam ediyor. Marmaris yaşayanlarının her türlü istek, şikayet ve önerilerini ister telefonla, ister internet üzerinden veya belediyeye gelerek kolayca iletebildiği birime 2024 yılının ilk 9 aylık sürecinde 4620 adet başvuru geldiği belirtildi. Taleplerin hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletildiği ve çözümlenene kadar da takibinin yapıldığı birim gelen taleplerin yüzde 93.3'ünü çözüme kavuşturduğu belirtilirken, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park - Bahçeler Müdürlüğü vatandaşların en çok istekte bulunduğu müdürlükler oldu.

Halk Masası'na 444 55 48 numaralı telefondan ulaşılıyor. - MUĞLA