Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı\'nda Yaz Etkinlikleri

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Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, yaz tatili için özel bir program düzenledi. Yaz boyunca film gösterimleri, resim atölyeleri, kitap okuma saatleri, zeka oyunları, taş ve ahşap boyama gibi birçok ücretsiz etkinlik düzenlenecek.

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı da yaz tatiline giren çocukların uğrak yerlerinden biri oldu. Yıl boyunca hem okul grupları hem de aileleriyle birlikte gelen öğrencileri ağırlayan Bilim Parkı'nda yaz tatil için özel bir program hazırlandı. Yaz boyunca film gösterimleri, resim atölyeleri, kitap okuma saatleri, zeka oyunları, taş ve ahşap boyama gibi birçok ücretsiz etkinliğin yapılacağı Bilim Parkı, çocukları bekliyor.

Her gün 09.00-17.00 saatleri arasında da ziyaret edilebilecek parktaki yaz etkinlikleri Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak. Perşembe günleri sanatsal düşünme ve tasarım becerileri, Cuma günleri analitik düşünme, iletişim becerileri, Cumartesi günleri gözlem yapma, ölçme ve deney etkinliklerinin olacağı Bilim Parkı'nda Pazar günleri de model oluşturma, dijital yetkinlik ve teknoloji kullanımı konularında eğitimler verilecek. 7-14 yaş arası çocukların yararlanabileceği etkinlikler 13.30'da başlayacak. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, çocukların tatillerini verimli geçirmesi için etkinlikler düzenlediklerini belirterek "Tüm çocuklarımıza güzel bir tatil diliyorum" dedi. - MUĞLA