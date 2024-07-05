Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda Yaz Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda Yaz Etkinlikleri

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı\'nda Yaz Etkinlikleri

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, yaz tatili için özel bir program düzenledi. Yaz boyunca film gösterimleri, resim atölyeleri, kitap okuma saatleri, zeka oyunları, taş ve ahşap boyama gibi birçok ücretsiz etkinlik düzenlenecek.

05.07.2024 15:50  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, yaz tatili için özel bir program düzenledi. Yaz boyunca film gösterimleri, resim atölyeleri, kitap okuma saatleri, zeka oyunları, taş ve ahşap boyama gibi birçok ücretsiz etkinlik düzenlenecek.

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı da yaz tatiline giren çocukların uğrak yerlerinden biri oldu. Yıl boyunca hem okul grupları hem de aileleriyle birlikte gelen öğrencileri ağırlayan Bilim Parkı'nda yaz tatil için özel bir program hazırlandı. Yaz boyunca film gösterimleri, resim atölyeleri, kitap okuma saatleri, zeka oyunları, taş ve ahşap boyama gibi birçok ücretsiz etkinliğin yapılacağı Bilim Parkı, çocukları bekliyor.

Her gün 09.00-17.00 saatleri arasında da ziyaret edilebilecek parktaki yaz etkinlikleri Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak. Perşembe günleri sanatsal düşünme ve tasarım becerileri, Cuma günleri analitik düşünme, iletişim becerileri, Cumartesi günleri gözlem yapma, ölçme ve deney etkinliklerinin olacağı Bilim Parkı'nda Pazar günleri de model oluşturma, dijital yetkinlik ve teknoloji kullanımı konularında eğitimler verilecek. 7-14 yaş arası çocukların yararlanabileceği etkinlikler 13.30'da başlayacak. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, çocukların tatillerini verimli geçirmesi için etkinlikler düzenlediklerini belirterek "Tüm çocuklarımıza güzel bir tatil diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, İçmeler, Tatil, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda Yaz Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
15:37 TFF, CAS’a başvuramıyor Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, CAS'a başvuramıyor! Merih Demiral Hollanda maçında yok
15:35 Sinan Akçıl’dan Merih Demiral’a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın
15:25 Galatasaray, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı İşte yapılan anlaşmanın detayları Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 17:12:27. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda Yaz Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement