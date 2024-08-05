Marmaris Belediyesi İsrail'in Aşkelon Belediyesi ile Kardeş Şehir Protokolünü İptal Edecek - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi İsrail'in Aşkelon Belediyesi ile Kardeş Şehir Protokolünü İptal Edecek

Marmaris Belediyesi İsrail\'in Aşkelon Belediyesi ile Kardeş Şehir Protokolünü İptal Edecek

Marmaris Belediyesi, İsrail'in Aşkelon Belediyesi ile olan kardeş şehir protokolünün iptal edileceğini açıkladı. Protokolün pasif olduğunu belirten belediye, konuyu ilk meclis toplantısında gündeme alacak.

05.08.2024 14:10  Güncelleme: 14:12
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Marmaris Belediyesi, 1997 yılında İsaril'in Aşkelon şehri ile yapılan kardeş şehir protokolünün iptal edileceğini açıklayarak "Zaten pasif durumda olan ve kağıt üzerindeki protokolü ilk meclis toplantımızda gündeme alacağız" ifadelerine yer verdi.

Marmaris Belediyesi, son günlerde belediyenin İsrail'in Aşkelon Belediyesi ile kardeş şehir olarak ilişkiler içerisinde olduğu yönündeki tepki ve şikayetler ile ilgili açıklama yaptı. 1997 yılında Anavatan Partisi Marmaris Belediye Başkanı İsmet Karadinç döneminde İsrail'in Aşkelon Belediyesi ile 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandığını ve o günden bu yana hiç bir şekilde aktif ilişkiler kurulmadığını açıklayan Marmaris Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndaki listede de 'pasif' olarak işaretlenmiş protokolün iptal edileceğini açıkladı.

Konu ile ilgili Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Son günlerde Marmaris Belediyesi'nin İsrail'in Aşkelon Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi içerisinde olduğuna dair çeşitli tepkiler ve şikayetler aldık. Bu konuda kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Marmaris Belediyesi ile İsrail'deki ilgili belediye arasındaki kardeş şehir protokolü, 1997 yılında Anavatan Partili İsmet Karadinç'in Belediye Başkanlığı döneminde yapılmıştır. Ancak o günden bugüne hiçbir aktif ilişki kurulmamış veya ortak bir proje gerçekleştirilmemiştir. Bu konuyla ilgili sorumlu kurum olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na da aktif bir ilişki olmadığı bildirilmiş, kardeş şehirlerle ilgili Bakanlığa gönderilen listede de 'pasif' olarak işaretlenmiştir. İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü insanlık dışı saldırıların karşısında ilk günden itibaren karşı duruş sergileyen Marmaris Belediyesi olarak, halkımızın hassasiyetlerine ve taleplerine her zaman önem verdiğimizi ve bu doğrultuda hareket ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Filistin halkının haklı davasını, hassasiyetlere saygı duyarak savunmayı sürdüreceğiz. Bugün gelinen noktada da, Belediyemizin önümüzdeki ilk meclis toplantısında zaten sadece kağıt üzerinde olan kardeş şehir protokolünün iptal edilmesiyle ilgili konuyu gündeme alacağımızı bildirir, kamuoyuna saygılarımızı sunarız" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi İsrail'in Aşkelon Belediyesi ile Kardeş Şehir Protokolünü İptal Edecek - Son Dakika

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