Marmaris Belediyesi'nin yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika
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Yerel

Marmaris Belediyesi'nin yeni hizmet binası açıldı

Marmaris Belediyesi\'nin yeni hizmet binası açıldı

Marmaris Belediyesi'nin yeni hizmet binası bugün gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, açılışta yaptığı konuşmada çalışanlara teşekkür etti ve yapılan hizmetlerden bahsetti. Ayrıca turizm sezonunun uzatılması çağrısında bulundu.

29.03.2024 16:16  Güncelleme: 16:56
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MUĞLA (İHA) Marmaris Belediyesi'nin yeni hizmet binası bugün gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda sade bir törenle hizmete alınan binanın açılışında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay; "Yaptığımız tüm hizmetler burada bulunan arkadaşlarımızın emeği ve alın teriyle yapıldı. O yüzden en büyük teşekkürü sizler hak ediyorsunuz" dedi.

İçmeler, Merkez ve Armutalan olmak üzere kentin farklı noktalarında hizmet veren Marmaris Belediyesi'nin Datça Yolu üzerinde yapılan yeni hizmet binası bugün gerçekleştirilen törenle açıldı. Seçim yasakları nedeniyle sade bir şekilde gerçekleştirilen açılış törenine Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve tüm personel katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan açılış töreninde ilk olarak 5 yıllık hizmet dönemini anlatan ve personelin Belediye Başkanı Oktay'a teşekkür ettiği kısa bir film izlendi. Ardından mikrofona davet edilen Başkan Mehmet Oktay, konuşmasına tüm belediye çalışanlarına emekleri için teşekkür ederek başladı. Açılış törenine ilişkin konuşan Başkan Oktay; "Gönül isterdi ki bu hizmet binamızın açılışını tüm yurttaşlarımızla birlikte yapalım. Ancak içinde bulunduğumuz seçim süreci nedeniyle YSK'nın aldığı kararlar doğrultusunda büyük bir açılış yapamadık. Ancak mesai arkadaşlarımız ve meclis üyelerimizle bir açılış izni alabildik" şeklinde konuştu.

"Sizlerle birlikte yol aldık"

Başkan Mehmet Oktay konuşmasında şu konu başlıklarına değindi, "5 yıllık hizmet süremiz 'bir dönem' olarak değerlendiriliyor ancak yaşadıklarımıza baktığımızda Marmaris tarihinde bu kadar olumsuzluğun üstü üste geldiği başka bir dönem görülmedi. Bakıldığında tabi ki pandemi, yangınlar ve arkasından kış döneminde yaşadığımız su baskınları, bizleri de dolaylı yoldan etkileyen 2 büyük deprem. Tüm Muğla genelinde en çok deprem mağdurunu bizler bölgemizde ağırladık. Bunlar olağan akışı olumsuz etkiledi ama yine de sizlerin sayesinde bizler 5 yıl boyunca birçok hizmet ürettik. Pek çok projeyi hayata geçirdik."

"Turizm sezonu uzadı"

Marmaris'te turizmi uzattıklarını ve ilk uçağın 10 Mart'ta geldiğini belirten Oktay; "Turizme dair de bir çok çalışma yaptık. Turizm sezonunu bir süre daha uzattık. 2019 yılı rakamlarını geçmiş bulunuyoruz. Bu yıl ilk uçağımız 10 Martta geldi, son uçağımız ise 27 Kasım'da buradan ayrılacak. Ben yine buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen tüm esnaflarımız mümkün olduğunca hızlı bir şekilde işletmelerini açmaya çalışsınlar. Çünkü gelen misafirlerimizin olumlu görüşleri sezonun uzaması için çok önemli bir ölçüt" dedi.

"Yeni dönemde hepinize başarılar diliyorum"

Başkanlık süresi boyunca talep gören hizmetlerinin olduğuna burgu yapan Başkan Oktay; "Tarım konusunda yaptığımız çalışmalar, Halk Kafe, Halk Büfe ve Halk Ekmek faaliyetlerimiz çok talep gören hizmetlerimiz oldu. En son hizmete açtığımız Hisarönü Mesire Alanımız. Daha yapılacak çok şey elbette ki var. Bize göreve geldiğimizde şunu söyledik. "Eksik hizmetleri iyileştirelim, iyi hizmetlerin ise devamlılığını sağlayalım" Benim en büyük amacım, doğduğum, büyüdüğüm ve yaşadığım memleketime hizmet etmek oldu. Yeni gelecek arkadaşlarımıza güzel bir çalışma dönemi diliyorum" şeklinde konuştu.

Meclis üyelerine teşekkür plaketi

Başkan Oktay'ın konuşmasının ardından meclis üyeleri teker teker sahneye davet edilerek yaptıkları hizmetler için teşekkür plaketi sunuldu. Toplu fotoğraf çekiminin ardından yeni bina kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Binayı gezen meclis üyeleri son olarak meclis toplantı odasında da hatıra fotoğrafı çektirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi'nin yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika

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