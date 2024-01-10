Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri budama çalışmalarına devam ediyor

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Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri tarafından budama çalışmalarına devam ediyor.

İlçenin yeşil alanlarıyla daha estetik ve modern bir görünüme kavuşması için yoğun bir şekilde çalışan Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında bir ekip Sevgi Yolu'nda budama yaptı. 10 kişilik ekibin içinde kadın görevliler de yer aldı. Yolu ikiye ayıran çiçekliklerde yer alan bonzai ağaçları ve çalı formlu bitkiler özel yöntemlerle budandı. Temizliği ve bakımları da yapılan bitkilere farklı bir form kazandırıldı. Öte yandan, bir başka ekip ise İçmeler'deydi. Menderes Caddesi ve bağlı sokaklardaki ağaçlarda budama yapan ekipler temizlik çalışması da yaptı. Çalışmaların devam edeceği belirtildi.