Marmaris Belediyesi vatandaşların taleplerini çözüme kavuşturuyor

MUĞLA - Marmaris Belediyesi ile vatandaşlar arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen Halk Masası kurulduğu günden bu yana binlerce talebi çözüme kavuşturdu. Birime kurulduğu günden bu yana 105 binden fazla vatandaşa yanıt verdi.

Marmaris Belediyesi tarafından 2021 yılının Temmuz ayında kurulan Halk Masası, çözümün adresi oldu. Vatandaşların belediye ile ilgili her türlü istek, şikayet ve önerilerini ister telefonla, ister internet üzerinden veya belediyeye gelerek kolayca iletebildiği birime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Talep ve şikayetleri anında ilgili birimlere aktaran Halk Masası kurulduğu tarihten itibaren 105 bin 071 vatandaşa birebir yanıt verdi.

Birime kurulduğu günden bu yana vatandaşlardan 18 bin 746 talep geldi. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında en çok talep gelen birimler değişmedi. Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü her iki yılda da vatandaşların en çok istekte bulunduğu müdürlükler oldu. Birim 2021'deki 6 aylık dönemde 18 bin, 2022 yılında 33 bin 208 çağrı cevaplandırırken, bu sayı 2023 yılında 37 bin 117'e yükseldi. İletilen talepler hızla ilgili birime yönlendirilerek takibi sağlandı. Buna göre 2021'de 3 bin 956, 2022'de 8 bin, 2023'te de 6 bin 790 talep değerlendirildi. Ardından vatandaşlara da bilgi verildi. Belediyeye bizzat gelen yaklaşık 2 bin kişiye de yüz yüze hizmet verildi. Taleplerin yüzde 98'i çözüme kavuşturuldu.

Marmaris Belediyesi tarafından vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için Halk Masası'nı kurduklarını ve bu birimin çözüm sürecini hızlandırdığını vurgulayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Birinci önceliğimiz vatandaş memnuniyeti. 2021 yılında hizmete aldığımız Halk Masası ile personelimiz hem güler yüzlü hizmet veriyor, hem de vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırıyor" şeklinde konuştu.