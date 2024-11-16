Marmaris Belediyesi, Yağmur İçin Teyakkuzda - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi, Yağmur İçin Teyakkuzda

Marmaris Belediyesi, Yağmur İçin Teyakkuzda

Marmaris'te mevsimin ilk yağmurunda, belediye ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor. Belediye Başkanı Acar Ünlü, ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulunarak önlemleri denetliyor.

16.11.2024 19:07  Güncelleme: 19:09
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Yağmur nedeniyle yoğun mesai yapan Marmaris Belediyesi ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için çaba harcıyor. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de sahada incelemelerde bulundu.

Marmaris Belediyesi ekipleri, mevsimin ilk yağmurunda ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun çaba harcadı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle temizlik ve fen işleri müdürlüğü personeli başta olmak üzere zabıta müdürlüğü, park bahçeler, destek hizmetleri ve diğer birimlerin çalışanları sahada teyakkuz halindeydi.

Özellikle dere ve kanallarda taşma yaşanmaması için yağmur öncesi tedbirlerini alan ekipler halk plajlarında dere ağızlarının ve yağmur büzlerinin ağızlarını açmış, dere ve kanallarda temizlik çalışması yapmıştı. Yağmurun başlamasıyla da mazgal ve ızgaraları da açarak suyun daha kolay akmasını sağlayan ekipler yağmur sırasında da tüm ilçede kontrollerini sürdürerek olumsuz etkileri en aza indirmek için var gücüyle çalıştı. Öte yandan çökme, ağaç devrilmesi gibi acil müdahale edilmesi gereken noktalarda da gereken çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler ilçe genelinde çalışmalara devam ederken; Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de sahada incelemelerde bulundu. Birim müdürleriyle birlikte Kapalı Çarşı, Uzunyalı, dereler, ilçe merkezi ve İçmeler'de incelemeler yapan Ünlü, vatandaşlarla görüştü ve ekiplerle yapılacak çalışmalarla ilgili talimat verdi.

Belediye ekipleri yarın da etkili olması beklenen yağışlarla ilgili teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar olumsuz herhangi bir durumda telefondan Belediye'nin ilgili birimlerine ulaşabilir. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi, Yağmur İçin Teyakkuzda - Son Dakika

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