Başkan Ünlü: "Çarşı Marmaris\'in gözbebeği olacak"

30.03.2026 12:35  Güncelleme: 12:36
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, çarşıda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi ve projenin tamamlandığında Marmaris'in gözbebeği olacağını ifade etti. Çalışmaların gece gündüz sürdüğünü belirten Ünlü, esnaf ve vatandaşların konforlu bir alışveriş alanına kavuşacağını açıkladı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, her yıl binlerce turist ağırlayan Marmaris Çarşı'da sürdürülen çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Çalışmaların bir an önce bitirilmesi için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Ünlü, "Buradaki çalışmalarımız tamamlandığında çarşı Marmaris'in gözbebeği olacak" dedi. Hafta içi olduğu gibi hafta sonu da çarşıda incelemelerde bulunan ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ünlü, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Çarşımızı daha ferah, estetik ve cazip bir alışveriş ve geçiş noktası haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çarşı yenileme çalışmaları tamamlandığında hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için daha konforlu bir alan oluşturacak ve Marmaris'in kent kimliğini güçlendireceğiz" ifadesini kullandı.

57, 40, 42, 45, 53, 55 ve 55/1 sokaklarda Marmaris Belediyesi'nin kendi öz kaynakları ve personeliyle yürütülen çalışmalar büyük bir hızla sürdürülüyor. Toplam 4 bin 110 metrekarelik proje alanında AYDEM, MUSKİ ve Telekom ile koordineli şekilde altyapı tamamen yenilenirken doğaltaş zemin kaplamalarıyla üstyapı, modern ve kent estetiğine uygun bir görünüme kavuşturuluyor. Bina cephelerinde ise görsel kirliliğe yol açan kablolar, klima üniteleri ve düzensiz tabelalar kaldırılarak binaların badanası da yapılıyor. - MUĞLA

