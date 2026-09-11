Marmaris İçmeler'de elektrikli bisiklet dolmuşla çarpıştı, 3 İngiliz turist yaralandı
Marmaris İçmeler'de İngiliz turistlerin kiraladığı elektrikli bisikletin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu dolmuş minibüsüyle çarpışmasıyla 3 turist yaralandı. Bisikletin ön bölümünde sıkışan turist, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
(MUĞLA) - Marmaris İçmeler'de turistlerin kullandığı elektrikli bisikletin dolmuş minibüsüyle çarpışması sonucu 3 turist yaralandı. Kazada elektrikli bisikletin ön bölümünde sıkışan turist, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaynak: ANKA
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