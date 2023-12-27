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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi - Son Dakika
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Emniyet Müdürlüğü görevine ilk kadın emniyet müdürü atandı. Aycan Çakır Öztürk, Marmaris Deniz Limanları Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görev değişimi
27.12.2023 - 16:27,
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi gerçekleşti. 14 Eylül 2023 tarihinde Marmaris Polis Evi müdürü iken Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen ilçenin ilk kadın emniyet müdürü Aycan Çakır Öztürk, Marmaris Deniz Limanları Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Öztürk'ün yerine Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Alay getirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 2023 yılının Eylül ayında İlçe Emniyet Müdürü Vasfi Öztüzün'den görevi devralan Aycan Çakır Öztürk'ün görev yeri değişti. Yaşanan değişimin ardından Aycan Çakır Öztürk, ilçe emniyet müdürlüğü görevini Emre Alay'a devretti. Öztürk ise Marmaris Deniz Limanları Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Polis Evleri Müdürlüğü görevlerine tayin edildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Emre Alay ise daha önce Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve en son Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yaptığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi - Son Dakika
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