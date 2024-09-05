Marmaris'in turistik Mahallesi Bayır suya kavuştu - Son Dakika
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Marmaris'in turistik Mahallesi Bayır suya kavuştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris'te hayata geçirilen 'Bozburun Yarımadası içme suyu projesi' kapsamında Bayır Mahallesine su verildi. Bayır Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Şengül, 'Eskiden eşeklerle, tankerlerle su taşıyorduk. Artık çeşmemizden kesintisiz su akıyor. Vatandaşımız çok memnun. Artık rahatça uyuyabiliyorum' dedi.

05.09.2024 17:13
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Marmaris'in turistik Mahallesi Bayır suya kavuştu

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Marmaris'in turistik mahallesi Bayır'da yaşanan susuzluk Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Barajından sağladığı su ile son buldu.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris'te hayata geçirilen 'Bozburun Yarımadası içme suyu projesi' kapsamında Bayır Mahallesine su verildi. Bayır Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Şengül, "Eskinden eşeklerle, tankerlerle su taşıyorduk. Artık çeşmemizden kesintisiz su akıyor. Vatandaşımız çok memnun. Artık rahatça uyuyabiliyorum" dedi.

Özellikle yaz aylarında suyun yetersiz kalması nedeniyle büyük sorun yaşayan Bozburun Yarımadası'nda bulunan mahallelerin problemi Muğla Büyükşehir Belediyesinin başlattığı proje ile çözülüyor. 8 Mahalleye ilave su sağlayacak olan projede Turunç Mahallesinin ardından Bayır'a da su verildi. Geri kalan Mahallelere de kısa sürede Atatürk Barajından gelen suyun aktarılarak problemin tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor.

Muhtar Halil İbrahim Şengül, "Artık rahat uyuyabiliyorum"

Mahallelerine su gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Bayır Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Şengül, "Su konusunda günde 150 telefon alıyordum, artık sorunumuz tamamen ortadan kalktı rahat uyuyabiliyorum" dedi. Şengül, eskiden taşıma su ile ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "Mahallemizde çok önceye dayanan bir su sorunumuz var. Eskiden biz burada eşeklerle taşıyarak suyumuzu temin ediyorduk. 20 yıl önce bir şebeke yapıldı. Bununla yarım yamalak idare ederek yetmedi. Tankerler ile taşıyarak Turgut Mahallesinden Bayır'a. Ama bir haftadır baraj suyumuz aktığı için bir haftadır rahatımız iyi. Günde 150 telefon gelirken şu anda rahatça uyumaya başladık. Bunun için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e ve çalışan ekiplere teşekkür ederim" dedi.

Bayır Mahalle sakini Mustafa Kalaycı ise, "Suyumuz geldi herkes sevinçli. Allah razı olsun bu işe yapanlardan. Bu yarımada bütünüyle susuzdu. Bozburun, Söğüt, Taşlıca. Suyu bol olan Turgut ve Orhaniye idi"

Yıllardan bu yana su sorunu yaşadıklarını ve sadece kendilerinin değil hayvanlarında mağdur olduğunu vurgulayan Mahalle sakini Alaattin Demirtaş, "Yıllardan beri biz bu su sıkıntısı çekiyoruz. Malımız meşakkatimiz susuz geçiyor. Biz sevinçliyiz yani. Allah razı olsun hepsinden" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'in turistik Mahallesi Bayır suya kavuştu - Son Dakika

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