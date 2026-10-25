Marmaris Kaymakamı Kaya, Alanya'dan gelen İHL öğrencileriyle Marmaris Kalesi'ni gezdi - Son Dakika
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Marmaris Kaymakamı Kaya, Alanya'dan gelen İHL öğrencileriyle Marmaris Kalesi'ni gezdi

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Marmaris Kaymakamı Kaya, Alanya\'dan gelen İHL öğrencileriyle Marmaris Kalesi\'ni gezdi
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Alanya Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Marmaris'i tanımak amacıyla düzenlenen gezide Kaymakam Nurullah Kaya ile Marmaris Kalesi'ni ziyaret etti. Kaya, öğrencilere ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini anlatıp geziyle ilgili duygu ve düşüncelerini dinledi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Marmaris'i yakından tanımak amacıyla ilçeye gezi düzenledi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, öğrencilerle bir araya gelerek Marmaris Kalesi'ni gezdi ve ilçenin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.

Alanya Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Yunus Koç eşliğinde Marmaris'e geldi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde görev yaptığı dönemde tanıştığı öğretmen Koç'un düzenlediği gezi kapsamında öğrencilerle buluşan Kaymakam Nurullah Kaya, gençlere Marmaris'in tarihi mirasını tanıttı. Öğrencilerle birlikte Marmaris Kalesi'ni ziyaret eden Kaya, ilçenin tarihi geçmişi, kültürel zenginlikleri ve turizm değerleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilerle sohbet eden Kaya, onların geziyle ilgili duygu ve düşüncelerini de dinledi. Marmaris'in tarihi ve kültürel mirasını yerinde görme fırsatı bulan öğrenciler, kale ziyaretiyle ilçeyi yakından tanıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Marmaris Kaymakamı Kaya, Alanya'dan gelen İHL öğrencileriyle Marmaris Kalesi'ni gezdi - Son Dakika
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