Marmaris Söğüt'te Halk Eğitim'in ücretsiz takı tasarım kursu kadınları üretime kattı - Son Dakika
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Marmaris Söğüt'te Halk Eğitim'in ücretsiz takı tasarım kursu kadınları üretime kattı

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Marmaris Söğüt\'te Halk Eğitim\'in ücretsiz takı tasarım kursu kadınları üretime kattı
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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde Halk Eğitim Merkezi tarafından ücretsiz takı tasarım kursu açıldı. Muhtarlık binasındaki kurs, kadınların yeni beceriler kazanmasını ve el emeği ürünler ortaya çıkarmasını sağlıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde kadınların el becerilerini geliştirmesi, üretime katılması ve sosyalleşmesi amacıyla ücretsiz takı tasarım kursu açıldı.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçeye 39 kilometre mesafedeki Söğüt Mahallesi Muhtarlığı binasında düzenlenen ücretsiz takı tasarım kursu, mahallede yaşayan kadınları bir araya getirdi. Kurs kapsamında kadınlar hem yeni beceriler kazanma hem de el emeği ürünler ortaya çıkarma fırsatı buluyor.

Söğüt Mahallesi Muhtarı Yusuf Selçuk, muhtarlıkların yalnızca resmi işlemlerin yürütüldüğü yerler olmaması gerektiğini belirterek, mahalle sakinlerinin eğitim, üretim ve sosyal faaliyetlerde bir araya gelebileceği merkezlere dönüşmesini hedeflediklerini söyledi.

Selçuk, "Muhtarlık sadece vatandaşın evrak aldığı veya talepte bulunduğu bir makam değildir. Vatandaşlarımızın bir araya geldiği, öğrendiği, ürettiği ve sosyalleştiği yaşayan bir mahalle merkezi olmalıdır. Amacımız muhtarlık binamızı her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği bir buluşma alanına dönüştürmek" dedi.

Kadınların sosyal hayatta daha aktif ve üretken olmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Selçuk, kursun açılmasına katkı sağlayan Marmaris Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgay Kaçar ve kurs eğitmeni Nursel Yüksel'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA
MarmarisEğitimSöğütMuğlaYaşamYerelSon Dakika

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