Yerel

Marmaris'te 1 Temmuz Denizcilik Bayramı'nda askeri gemiler ziyarete açıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri dahilinde Deniz kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Atak ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 310 askeri gemileri ziyarete açıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesi ile Marmaris Belediye Yat Limanı Akvaryum bölgesinde sabah saat 09.00 da ziyarete açılan askeri gemiler TCG Atak ve TCSG 310 saat 17.00 a kadar ziyarete açık kalacak. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği askeri gemilerdeki görev yapan askerler her ziyaretçi ile ilgilenerek gemileri hakkında hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde bilgiler verdiler. Ziyaretlerinin ardından gurur duyduklarını ifade eden vatandaşlar, "Türk ordumuzla gurur duyuyoruz, bizi gezdirdiler, bilgiler verdiler, düşmana korku salıyoruz Allah onlardan razı olsun" şeklinde konuşarak teşekkürlerini ilettiler.