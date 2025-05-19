Marmaris\'te 19 Mayıs Kutlamaları Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü resmi kutlamaları ilçe Gençlik ve spor müdürlüğünün Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

Marmaris'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi törenlerle başladı. Sabah saat 09.30'da Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelengi sunuldu. Marmaris protokolünün, muharip Gaziler Derneği temsilcilerinin, siyasi parti temsilcilerinin, STK'ların katılımı ile başlayan çelenk sunma töreninde, saygı duruşunun ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okunması ile tören sona erdi.

19 Mayıs kutlamaları şehir stadyumunda düzenlenen programlar ile devam ederken, Saat 20.30'da Ulusal Egemenlik caddesinde başlayacak kortej yürüyüşü ve fener alayı 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sona erecek.

Saat 21.00'de sahne, Türk rock müziğinin sevilen grubu Bulutsuzluk Özlemi'ne emanet olacak. Gençlik Meydanı'nda verilecek konserin ardından, Saat 22.30'da ise meydanda dans tiyatrosu 'Emanet' sahnelenecek.

20 Mayıs Salı günü de kutlamalar sporla devam edecek. Saat 10.00'da 'Kuşaklar Arası Etkileşim Bocce Turnuvası' her yaştan vatandaşın katılımı ile yapılacak. Saat 19.00-21.00 arasında ise 'Camiler Arası Futbol Turnuvası' başlayacak. İlçe Stadı'nda gerçekleşecek bu etkinlik 23 Mayıs'a kadar sürecek. - MUĞLA