Marmaris'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

Marmaris\'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Marmaris Belediyesi'nin organize ettiği etkinliklerle hem çocuklar hem de büyükler gönüllerince bir bayram geçirdi.

23.04.2024 17:11  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Marmaris Belediyesi'nin organize ettiği etkinliklerle hem çocuklar hem de büyükler gönüllerince bir bayram geçirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünün kutlandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Marmaris'te büyük bir coşku yaşandı. Kutlamalar ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvası nedeniyle Armutalan Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumunun ardından Amfi Tiyatro'da düzenlenen resmi kutlama etkinliklerine geçildi. İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Murat Çam ve çok sayıda vatandaşın izlediği törende çocuklar birbirinden güzel gösterilerini sundu. Törende 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

Günler öncesinden caddeleri Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süsleyen Marmaris Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikler ise saat 12.00'da başladı. İlk olarak Belediye Yüzme Havuzu'nun bahçesinde çocuklar için bir eğlence düzenlendi. Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de katıldığı etkinlikte sihirbaz gösterileri, yüz boyama, animasyonlarla çocuklar gönüllerince eğlendi.

Siteler Mahalle Muhtarı Gülizar Pekpak ve mahalle sakinlerinin birlikte düzenlediği etkinlikte ise muhtarlık binası önüne yaptırılan Atatürk Büstü'nün açılışı yapıldı. Kaymakam Nurullah Kaya ve Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de katıldığı şenlikte çocuklarla birlikte bayram pastası da kesildi. Kutlamaların bir diğer adresi de Burunucu Macera parkı oldu. Burada da palyaçolar, animasyonlar eğlenen çocukları ziyaret eden Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayramlarını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutladığını ifade eden Başkan Ünlü, Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda herkesin çocuklar kadar neşeli olduğunu belirterek, "Geleceğimizin aydınlık yarınlarının teminatı çocuklarımız yüreklerinde Atatürk sevgisiyle bayramı kutladı. Tüm çocuklarımıza nice güzel yarınlar temennisiyle sonsuz başarılar diliyorum. Bizler de bugünlerin yöneticileri olarak her zaman yanlarında olacağız. Bu vesileyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle ve sevgiyle anıyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Marmaris Belediyesi, Marmaris, 23 Nisan, Çocuk, Muğla, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
16:15 Gazze’de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı Gazze'de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:44 Alec Baldwin, ’Özgür Filistin’ demesini isteyen kadının telefonuna vurdu Alec Baldwin, 'Özgür Filistin' demesini isteyen kadının telefonuna vurdu
15:43 Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi! Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 18:31:38. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement