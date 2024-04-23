Marmaris\'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Marmaris Belediyesi'nin organize ettiği etkinliklerle hem çocuklar hem de büyükler gönüllerince bir bayram geçirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünün kutlandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Marmaris'te büyük bir coşku yaşandı. Kutlamalar ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvası nedeniyle Armutalan Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumunun ardından Amfi Tiyatro'da düzenlenen resmi kutlama etkinliklerine geçildi. İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Murat Çam ve çok sayıda vatandaşın izlediği törende çocuklar birbirinden güzel gösterilerini sundu. Törende 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

Günler öncesinden caddeleri Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süsleyen Marmaris Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikler ise saat 12.00'da başladı. İlk olarak Belediye Yüzme Havuzu'nun bahçesinde çocuklar için bir eğlence düzenlendi. Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de katıldığı etkinlikte sihirbaz gösterileri, yüz boyama, animasyonlarla çocuklar gönüllerince eğlendi.

Siteler Mahalle Muhtarı Gülizar Pekpak ve mahalle sakinlerinin birlikte düzenlediği etkinlikte ise muhtarlık binası önüne yaptırılan Atatürk Büstü'nün açılışı yapıldı. Kaymakam Nurullah Kaya ve Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de katıldığı şenlikte çocuklarla birlikte bayram pastası da kesildi. Kutlamaların bir diğer adresi de Burunucu Macera parkı oldu. Burada da palyaçolar, animasyonlar eğlenen çocukları ziyaret eden Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayramlarını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutladığını ifade eden Başkan Ünlü, Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda herkesin çocuklar kadar neşeli olduğunu belirterek, "Geleceğimizin aydınlık yarınlarının teminatı çocuklarımız yüreklerinde Atatürk sevgisiyle bayramı kutladı. Tüm çocuklarımıza nice güzel yarınlar temennisiyle sonsuz başarılar diliyorum. Bizler de bugünlerin yöneticileri olarak her zaman yanlarında olacağız. Bu vesileyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle ve sevgiyle anıyorum" diye konuştu. - MUĞLA