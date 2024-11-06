Marmaris\'te 3. Yaş Turizmi Zirvesi Düzenleniyor

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Dünyada gelişmekte olan '3. Yaş Turizmi' ile ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün ev sahipliğinde gerçekleşecek olan zirvede Türk ve yabancı turizmciler sektördeki gelişmeleri masaya yatıracak.

Marmaris Belediyesi 3. Yaş Turizmi'nin potansiyelini keşfetmek ve geliştirmek amacıyla zirve düzenlenecek. Yaşlı dostu turizmin geleceğini şekillendirecek, sektördeki yeni fırsatları ve sürdürülebilir projelerin görüşüleceği özel bir platform olacak olan 'Marmaris'in 3. Yaş Turizm Potansiyelinin Tanıtım ve Pazarlama Zirvesi'nde, alanında uzman isimlerle birlikte Marmaris'in 3. yaş turizm potansiyeli konuşulacak. 9 Kasım Cumartesi günü başlayacak, Almanya ve Türkiye'den de konuşmacıların yer alacağı zirvede Avrupa'da Demografik Yapının Değişimi ve Turizm Üzerindeki Etkileri, Almanya Piyasalarından 3. Yaş (Best Ager) Turizmindeki Son Gelişmeler ve Marmaris'in Piyasalarda Doğru Konumlandırılması, Popüler Müziğin Destinasyon Pazarlamasına Katkısı gibi konularla ilgili söyleşiler düzenlenecek.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün ev sahipliğinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Federal Almanya Bağımsız Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Anke Budde, Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, GETOB Başkanı Cengiz Aygün, TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ve Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi (Turizm Komisyonu Başkanı) Fahri Tan'ın da katılacağı 3. Yaş Turizm Zirvesi, turizm paydaşlarını bir araya getirecek.

Yapılacak etkinliğin Marmaris'in turizm çeşitliliğini artırmak ve pazar payını genişletmek açısından çok önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; "Marmaris'in güzelliklerini ve potansiyelini daha iyi tanımak, Avrupa'daki demografik değişimlerin turizm üzerindeki etkilerini tartışmak için özel bir etkinlik düzenledik. Marmaris'in geleceği için tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmeye ve güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Tüm sektör temsilcilerini etkinliğe bekliyoruz" dedi. - MUĞLA