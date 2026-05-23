Marmaris'te Bayram Coşkusu Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Bayram Coşkusu Başlıyor

Marmaris\'te Bayram Coşkusu Başlıyor
23.05.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için turizmcilerin hazırlıklarını tamamladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizmciler 9 günlük bayram tatili için hazırlıklar tamamlandı. Kurban Bayramı ve turizm sezonu için kent misafirlerini bekliyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, Marmaris turizm sektöründe umutları artırdı. Mayıs ayında yavaş başlayan sezonun, bayramla birlikte hareketlenmesi bekleniyor. Otelcilerden restoran işletmecilerine, turizm temsilcilerinden esnafa kadar birçok sektör temsilcisi sezon için hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı.

"Satışlar 10 Mayıs'tan sonra hızlandı"

İçmeler'de otel işletmeciliği yapan Ülkü Mura, sezonun hava şartları ve bayramın Mayıs ayına denk gelmesi nedeniyle beklenenden yavaş başladığını söyledi. Mura, "Satışlarımız 10 Mayıs itibariyle artmaya başladı. Biz tesis olarak Nisan sonunda açıldık. Marmaris'te açılan birçok dört ve beş yıldızlı tesis sezona hazır durumda. Tüm işletmeler misafirlerini bekliyor" dedi.

"Oteller ve restoranlar sezona hazır"

Marmaris ve İçmeler'de hem otel hem restoran işletmeciliği yapan İdris Akgül ise bölgede hazırlıkların tamamlandığını belirterek bayramdan umutlu olduklarını ifade etti. Akgül, "Mayıs ayıyla birlikte sezon başlangıcına denk geldik. Hava da düzeldi çok şükür. İnşallah Kurban Bayramı ile birlikte Marmaris için güzel, bol kazançlı ve kazasız belasız bir sezon olur" diye konuştu.

"Selimiye esnafı bayramı bekliyor"

Selimiye Mahallesi'nde butik işletmeciliği yapan Sever Ayarcı Özönder de turizm hareketliliğinin artmasını beklediklerini ifade ederek, "Hazırlıklarımızı yaptık, misafirlerimizi bekliyoruz. Havalar da güzel gidiyor. Bayramın hareketli geçmesini umut ediyoruz. Turizmde ciddi bir canlanma yaşanmasını istiyoruz" dedi.

"Bayram Marmaris'e hareket getirecek"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün ise mayıs ayının sonuna yaklaşılırken bölgede turizm hareketliliğinin başladığını söyledi. Aygün, "Sezon başı dediğimiz dönemde mayıs ayını yaşıyoruz ve birkaç gün sonra ayı kapatacağız. Bölgemizde turizm hareketliliği başladı. Devletimizin açıkladığı 9 günlük tatil programıyla Marmaris'te bayramı dolu dolu yaşayacağımız bir döneme giriyoruz" şeklinde konuştu.

"Esnafa can suyu olacak"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de yavaş başlayan sezonda bayram tatilinin sektör için önemli olduğunu vurguladı. TURSAB BTK Başkanı Esin, krizi fırsata çevirmenin önemine değinerek, "Tatil süresi kısa gibi görünse de 9 günlük süreçte Marmaris'te ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Bayramın esnafa can suyu olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Turizm, Muğla, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te Bayram Coşkusu Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
Fenerbahçe Beko Olympiakos’a farklı kaybetti Fenerbahçe Beko Olympiakos'a farklı kaybetti
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

18:13
Gözyaşlarına boğuldu Kenan Yıldız’ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
17:35
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:35
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 18:40:24. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Bayram Coşkusu Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.