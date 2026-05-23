Marmaris\'te Bayram Coşkusu Başlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizmciler 9 günlük bayram tatili için hazırlıklar tamamlandı. Kurban Bayramı ve turizm sezonu için kent misafirlerini bekliyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, Marmaris turizm sektöründe umutları artırdı. Mayıs ayında yavaş başlayan sezonun, bayramla birlikte hareketlenmesi bekleniyor. Otelcilerden restoran işletmecilerine, turizm temsilcilerinden esnafa kadar birçok sektör temsilcisi sezon için hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı.

"Satışlar 10 Mayıs'tan sonra hızlandı"

İçmeler'de otel işletmeciliği yapan Ülkü Mura, sezonun hava şartları ve bayramın Mayıs ayına denk gelmesi nedeniyle beklenenden yavaş başladığını söyledi. Mura, "Satışlarımız 10 Mayıs itibariyle artmaya başladı. Biz tesis olarak Nisan sonunda açıldık. Marmaris'te açılan birçok dört ve beş yıldızlı tesis sezona hazır durumda. Tüm işletmeler misafirlerini bekliyor" dedi.

"Oteller ve restoranlar sezona hazır"

Marmaris ve İçmeler'de hem otel hem restoran işletmeciliği yapan İdris Akgül ise bölgede hazırlıkların tamamlandığını belirterek bayramdan umutlu olduklarını ifade etti. Akgül, "Mayıs ayıyla birlikte sezon başlangıcına denk geldik. Hava da düzeldi çok şükür. İnşallah Kurban Bayramı ile birlikte Marmaris için güzel, bol kazançlı ve kazasız belasız bir sezon olur" diye konuştu.

"Selimiye esnafı bayramı bekliyor"

Selimiye Mahallesi'nde butik işletmeciliği yapan Sever Ayarcı Özönder de turizm hareketliliğinin artmasını beklediklerini ifade ederek, "Hazırlıklarımızı yaptık, misafirlerimizi bekliyoruz. Havalar da güzel gidiyor. Bayramın hareketli geçmesini umut ediyoruz. Turizmde ciddi bir canlanma yaşanmasını istiyoruz" dedi.

"Bayram Marmaris'e hareket getirecek"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün ise mayıs ayının sonuna yaklaşılırken bölgede turizm hareketliliğinin başladığını söyledi. Aygün, "Sezon başı dediğimiz dönemde mayıs ayını yaşıyoruz ve birkaç gün sonra ayı kapatacağız. Bölgemizde turizm hareketliliği başladı. Devletimizin açıkladığı 9 günlük tatil programıyla Marmaris'te bayramı dolu dolu yaşayacağımız bir döneme giriyoruz" şeklinde konuştu.

"Esnafa can suyu olacak"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de yavaş başlayan sezonda bayram tatilinin sektör için önemli olduğunu vurguladı. TURSAB BTK Başkanı Esin, krizi fırsata çevirmenin önemine değinerek, "Tatil süresi kısa gibi görünse de 9 günlük süreçte Marmaris'te ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Bayramın esnafa can suyu olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - MUĞLA