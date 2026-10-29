Marmaris’te Cumhuriyet’in 103. yılı coşkusu - Son Dakika
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Marmaris’te Cumhuriyet’in 103. yılı coşkusu

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Marmaris’te Cumhuriyet’in 103. yılı coşkusu
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Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü, Marmaris’te tebrikat töreni ve öğrencilerin gösterileriyle kutlandı.

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü, Marmaris'te tebrikat töreni ve öğrencilerin gösterileriyle kutlandı. Hava muhalefeti nedeniyle Beldibi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporculara ödülleri verildi.

Marmaris'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, dün saat 13.00'te Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından bugün de devam etti. Sabah saat 09.30'da Marmaris Kaymakamlığı'nda tebrikat töreni düzenlendi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın ev sahipliğindeki törene Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, rütbeli askeri personel, ilçe kurum müdürleri, oda ve meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu

Tebrikat töreninin ardından kutlamalar, hava muhalefeti nedeniyle Beldibi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda sürdü. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Ardından Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenci ve sporculara ödülleri verildi

Öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini anlatan şiirler okuduğu programda Aksaz askeri bandosu eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu. Okullarda düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmaları ile Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Öğrenci ve sporcular, madalya ve plaketlerini Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz ve siyasilerin elinden aldı. Program, minik öğrencilerin dans gösterileri ve halk oyunları ve Aksaz askeri bandosu konseri ile sona erdi.

Marmaris'te askeri gemilerden TCSG 310 ve askeri Denizaltı ziyaretleri de akşam 17.00 e kadar devam edecek.

Kutlamalar akşam da sürecek

Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Marmaris Belediyesi'nin saat 17.00'de düzenleyeceği Cumhuriyet Sofrası ile devam edecek. Ardından fener alayı gerçekleştirilecek, kutlamalar Yeni Türkü konseriyle sürecek.

Kaynak: İHA
MarmarisYerelSon Dakika

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