Marmaris\'te Dünya Su Günü etkinlikleri düzenlendi

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Marmaris'te 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda su tasarrufu konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Marmaris Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü'nde vatandaşlara perlatör adı verilen su tasarruf aparatı dağıttı. Musluklara takılarak yüzde 50 oranında tasarruf sağlayan aparatın 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki dağıtımına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları Suzan Zift ve Ali Zağlı da katıldı.

Vatandaşlara bizzat perlatör adı verilen aparatı dağıtan Belediye Başkanı Oktay, su tasarrufunun önemine dikkat çekerek " Dünya Su Günü'nde herkesi bir kez daha yaşam kaynağımız olan suyun kullanımında tedbirli olmaya, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek için ortak bilinçle hareket etmeye davet ediyorum" dedi.

Öte yandan, ilçede bulunan biz özel okulun ilkokul öğrencileri de ellerinde "Suyumuzu harcama, geleceğimizi karartma", "Su varsa hayat var", "Susuz dünya istemiyoruz" yazılı dövizlerle büyüklere seslendi.