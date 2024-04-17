Marmaris\'te Erik Fiyatları Yüksek

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde baharın gelmesi ile birlikte yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden olan erik tezgahlara düştü. Kilogram fiyatının 350 lira ile 500 lira arasında değiştiğini belirten manavlar yabancıdan ziyade yerli vatandaşların eriğe talep gösterdiklerini belirtti.

Marmaris'te ve sıcak bölgelerde Nisan ayında hasadı yapılmaya başlanan manav ve pazar tezgahlarında yer alan yeşil erik kilosu 500 liradan satılıyor.

Erikle birlikte çileğin yoğun ilgi gördüğünü belirten manav sahibi Filiz Yüzügüldü " Biz eriği almaya ve satmaya başlayalı iki gün oldu. Aslında bir süredir satışı var ancak fiyatları yüksek olması sebebiyle biz şu anda almaya ve satmaya karar verdik. Hemen Hemen aldığımız eriklerin çoğu satıldı. İki çeşit erik getirmiştik biri daha küçük biri daha büyük şekilde 350 ve 500 Türk lirası fiyatları. Yabancı turistlerden ziyade yerli çok alıyor ve genelde fiyatı çok fazla soran olmuyor. Tabii şu an eriğin bu fiyatı sezon boyu bu şekilde kalmayacak. Sezon içerisinde oldukça normal rakamlara gelecek. Hemen hemen her hafta fiyatlarında değişiklik oluyor. O yüzden net bir fiyat belirlemek olmaz "diyerek eriklerin Marmaris'e en yakın mahalle olan Karacasöğütte'ki bahçelerden ve Aydın, Antalya gibi illerden geldiğini belirtti. - MUĞLA