Marmaris\'te Gayrimenkul Dolandırıcılığı Uyarısı

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Türkiye'de en fazla konut satışının gerçekleştiği illerden biri olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde gayrimenkul danışmanlığı yapan Nilüfer Tezci, gayrimenkul alım satımı yapan kişilerin dolandırılmamak için dikkatli olmalarını ve kesinlikle noter vekaleti olanlar dışında kimseye ödeme yapmamalarını tavsiye etti.

Bazı ilan sayfalarında 'sahibinden satılık' ilanı veren ev sahiplerini hedef alan dolandırıcıların, önce güven sağlayıp ardından alıcı ve satıcıyı manipüle ederek hem alıcıyı hem de satıcıyı dolandırmaya çalıştığını belirten Nilüfer Tezci, "İlan sayfalarını takip eden dolandırıcılar, ev sahibine ulaşarak, 'Evinizi almak istiyoruz ama bir akrabamız var, lütfen fiyat konuşmayın, bilmesini istemiyoruz' diyor. Satıcıyı, evini yüksek bir fiyata sattığına inandırırken, alıcıya da piyasa değerinin altında bir fiyat sunduklarını söylüyorlar. Her iki tarafı da motive ederek, aradaki farkı kendi hesaplarına aktarmaya çalışıyorlar" sözleri diyerek alım satım yapacak olan kişileri uyardı.

İlginç bir dolandırcıılık olayının kendi başına da geldiğini ancak doğru işlemleri bildiği için dolandırıcıların kötü emellerine ulaşamadığını kaydeden Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Tezci, "Dolandırıcılar 'Sazan sarmalı' adı verilen bir yöntem ile alım satım yapacak kişileri dolandırıyorlar. Beni tavsiye üzerine aradığını söyleyen bir kişi, acil satmak istedikleri bir ev olduğunu, piyasa değerinin 7-7,5 milyon TL civarında olduğunu ancak 4,5 milyon TL'ye hızlı bir satış yapmaya razı olduklarını anlattı. Evi görmek için adrese gittik. Gerçekten piyasa değerinin altında bir rakam talep ediliyordu. Alıcıyla irtibata geçtik ve olağan bir satış süreci gibi ilerlemeye başladık. Alıcı, sürekli olarak 'Fiyatı aramızda konuşmayalım, siz karışmayın' diyordu. Bu sırada ev sahibi, e-devletine giremediği için yanıma geldi. O esnada telefonla sürekli aranıyorduk. Hem ben, hem de satıcıya 'Başvuruyu yaptınız mı, bizi merakta bırakmayın' gibi baskılar yapılıyordu. Uzun yıllardır gayrimenkul sektöründeyim. Alım satım sırasında alıcı ile satıcının birbirini tanımadığı gibi farklı fiyatların telaffuz etmeleri dikkatimi çekti. Bir şekilde dolandırıcılık olayını önledik. Alım satımlarda herkes net olsun kesinlikle evin resmi sahibi dışında kimseye para vermeyin" dedi.

Yaşadığı olayda dolandırıcıların özgüvenli ve baskıcı tavırları, sürecin dikkat çekici bir diğer yönü olduğunu söyleyen Tezci, "Ev sahibine, 'Bu evi kaça satıyorsunuz?' diye sorduğumda, 'Büyük yemin verdim, size söyleyemem' dedi. Alıcı da sürekli olarak 'Bu konuyu çok kurcalamayın' diyordu. O an dolandırılmak üzere olduğumuzu anladım. Üstelik dolandırıcı çok rahattı. Durumu hemen polise bildirdik. Ancak sürecin devamında resmi işlemler konusunda beklediğimiz desteği alamadık. Ses kaydı aldık ve suç duyurusunda bulunacağımızı söyledik. Ancak dolandırıcının sahte kimlik ve telefon numarası kullandığı belirtildi. Biz evini satacak olan kişiyi dolandırılmaktan kurtardık ama başkaları dikkat etsin" diyerek vatandaşların son dönemlerde turistik ilçelerde oldukça yayılmaya başlayan bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmalarını istediler. Ev sahiplerinin, güvendikleri ve tandıkları gayrimenkul danışmanı veya emlak ofisi aracılığıyla işlem yapmasını tavsiye etti. - MUĞLA