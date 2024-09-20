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Marmaris'te Gaziler Günü Kutlandı

Marmaris\'te Gaziler Günü Kutlandı

Marmaris Kaymakamlığı himayesinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı organizasyonu ile 19 Eylül gaziler gününde Marmaris'te yaşayan şehit yakınları ve gaziler akşam yemek programında buluştu.

20.09.2024 11:16  Güncelleme: 11:26
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Marmaris Kaymakamlığı himayesinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı organizasyonu ile 19 Eylül gaziler gününde Marmaris'te yaşayan şehit yakınları ve gaziler akşam yemek programında buluştu.

Marmaris Siteler Mahallesi'nde düzenlenen programa,Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Tersane Komutanı Albay Cihan Ağaçyanak, Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Emniyet Müdürü Emre Alay, Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şubesi, SYDV müdürü Evrim Koçlar Çağlayan, siyasi parti temsilcileri, SYDV mütevelli heyeti üyeleri, katılım sağlayarak gaziler ve şehit ailelerine eşlik ederek özel günlerinde yanlarında oldu.

Marmaris İlçe Müftüsü Yunus Acar'ın duasının ardından Muharip Gaziler Derneği Marmaris Temsilcisi Azmi Özkan ve Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya günün anlam ve önemini anlatan konuşmalarını gerçekleştirdi.

Muharip Gaziler Derneği Marmaris temsilcisi Azmi Özkan "Bugün, 19 Eylül Gaziler Günü gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. Bu anlamlı günü düzenleyen Kaymakamım başta olmak üzere, kaymakamlıkta çalışan tüm arkadaşlarıma ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" sözlerini ifade etti.

19 Eylül Gaziler Günü vesilesi ile düzenlenen yemek programında konuşan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya "Her yıl 19 Eylül'de, değerli gazilerimizle bir araya gelerek onların kıymetini anmak için Marmaris'te buluşuyoruz. Bu yıl da, sabahki programla başlayan süreçte, ilçemizde genciyle yaşlısıyla herkesin bu özel günün anlamını idrak etmesi ve göstermesi bizleri mutlu etti. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün Azmi Başkanımızla birlikte, gazilerimizin sağlığı ve sıhhati için dua ettik. Ebediyete intikal etmiş gazilerimiz için müftülüğümüzün merkez camiindeki Mevlit programında ruhlarına Fatihalar gönderdik. Yaşayan gazilerimize sağlık ve mutluluk diliyor, ailelerine de şifa temennisinde bulunuyoruz. Ayrıca, 1921 yılında gazilik unvanını alan ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz ruhu şad olsun. Ülkemizin kurulmasında emeği geçen silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize rahmet ve minnetle anıyoruz. Geleceğimizin parlak olmasını diliyoruz bu coğrafyada barışı kolay kazanmadık; birçok ailemiz, atalarımız ve kardeşlerimiz acılar yaşadı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Barışın değerini bilen bir millet olarak, dünya barışının 21 Eylül Barış umut ediyoruz. Gazze'de, Filistin'de, Türkistan'da ve dünyanın dört bir yanında mazlumların bir an önce barışa ve huzura ulaşmasını diliyoruz. Gecemizin hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederim" sözlerini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Gaziler Günü Kutlandı - Son Dakika

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