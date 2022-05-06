Marmaris'te Hıdırellez Dilekleri Aynı: 'Ormanlar Yanmasın' - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te Hıdırellez Dilekleri Aynı: 'Ormanlar Yanmasın'

06.05.2022 12:38

Marmaris Belediyesi, Hıdırellez’i halk plajında düzenlenen şenlikle kutladı. Dileklerini dilek ağacına asan, Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayan vatandaşlar sağlık ve huzurun yanı sıra 'ormanlar bir daha yanmasın' dileğinde bulundu.

Marmaris Belediyesi, Hıdırellez'i halk plajında düzenlenen şenlikle kutladı. Dileklerini dilek ağacına asan, Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayan vatandaşlar sağlık ve huzurun yanı sıra 'ormanlar bir daha yanmasın' dileğinde bulundu.

Marmaris'te geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangını, Hıdırellez dileklerini de etkiledi. Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde 'bir daha ormanlar yanmasın', 'Marmaris hep yeşil kalsın' dilekleri dilendi.

Marmaris Belediyesi tarafından Halk plajında düzenlenen etkinlik, akşam 19.30'da başladı. Balkan ve Furkan ile DJ Muzo'nun canlı müzik performansı sunduğu etkinlikte vatandaşlar rengarenk bezlere dileklerini yazarak belediye tarafından hazırlanan dilek ağacına astı. Etkinliğe katılanlar, sağlık, mutluluk, huzur, para, sevgi gibi dilekler diledi.

"MARMARİS YEŞİL KALSIN"

7'den 70'a çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte çocuklar ise 'Bir daha orman yangını olmasın', 'Marmaris hep yeşil kalsın' dileklerinde bulundu. Bezlere 'Yeşil Marmaris' dileklerini yazan çocukların dileklerine büyükler de ortak oldu. Çok sayıda vatandaşın dileğini astığı ağaç, kısa sürede rengarenk oldu.

Hıdırellez Şenliği kapsamında sahilde 3 farklı noktada Hıdırellez ateşi yakıldı. Vatandaşların ateşin üzerinden atlayarak dilekler dilediği etkinlik gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

Marmaris'te Hıdırellez Dilekleri Aynı: 'Ormanlar Yanmasın'
Marmaris'te Hıdırellez Dilekleri Aynı: 'Ormanlar Yanmasın'
Marmaris'te Hıdırellez Dilekleri Aynı: 'Ormanlar Yanmasın'
Marmaris'te Hıdırellez Dilekleri Aynı: 'Ormanlar Yanmasın'

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı Çanakkale'de sahile inen vatandaşlar Hıdırellez'i kutladı Çanakkale'de sahile inen vatandaşlar Hıdırellez'i kutladı

Marmaris Belediyesi, Hıdırellez, Marmaris, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Marmaris'te Hıdırellez Dilekleri Aynı: 'Ormanlar Yanmasın' - Son Dakika


Son Dakika
12:41 CHP'den Özdağ-Soylu düellosuna ilk yorum: Soylu atanmış bir memur, böyle konuşamaz!
12:39 Fatih Erbakan: 20 senelik günaha ortak olamayız, AK Parti sona geldi
12:36 Yüzsüzlükte zirve: Taksici yolcularından bayram harçlığı istedi
12:28 Canlı yayında intihar: 16 yaşındaki çocuk "Allah'a kavuşmak" için kendini astı
12:24 Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış Erdoğan ile Aliyev'i taşıyan uçakların piste inmesiyle gerçekleşecek
12:04 Bakanlığın önünde Ümit Özdağ'dan Soylu'ya yönelik dikkat çeken sözler: İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek
11:58 Prof. Dr. Mustafa Sarı sevindiren haberi verdi: Ölen deniz süngerleri bu yıl canlanmaya başladı
10:54 İstanbul'da deprem riskinin en yüksek olduğu ilçelerden olan Avcılar'da konut krizi yaşanıyor: Fiyatlar ikiye katlandı
10:47 Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
11:29 Ukrayna, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 500 vatandaşını daha tahliye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 12:51:27. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te Hıdırellez Dilekleri Aynı: 'Ormanlar Yanmasın' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement