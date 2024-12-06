Marmaris'te İmar ve Çevre Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Marmaris'te İmar ve Çevre Toplantısı Gerçekleştirildi

Marmaris\'te İmar ve Çevre Toplantısı Gerçekleştirildi

Marmaris Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında yapılan toplantıda imar, yapı ruhsatı, kaçak yapı ve çevre sorunları ele alındı. Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün katıldığı toplantıda çeşitli yetkililer de yer aldı.

06.12.2024 17:48  Güncelleme: 17:50
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Marmaris Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de iştirak ettiği toplantıya Çevre Şehircilik Muğla İl Müdür Yardımcıları Yusuf Sarıkaya, Adem Konuk, Marmaris Belediyesi İmar Müdürü Özgür Han, Marmaris Çevre Şube Müdürü Hasan Dereağzı, Milli Emlak Müdürü Sezai Suda ile her iki kurumun konuyla ilgili yetkilileri katıldı.

Toplantıda imar, planlama, yapı ruhsatı, yapı denetimi, kaçak yapı, sıfır atık ve gürültü kirliliği ile genel durum değerlendirmesi yapıldı. Yürütülen işlemler, sahada yaşanan sorunların konuşulduğu toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te İmar ve Çevre Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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