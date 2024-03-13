Marmaris\'te kariyer günleri düzenlendi

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Marmaris'te ilk kez geniş bir katılımla; üniversite bölüm tanıtım ve kariyer günleri düzenlendi.

Üniversiteye hazırlanan gençler Marmaris Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Üniversite Bölüm Tanıtım ve Kariyer Günleri'nde buluştu. Fuarda devlet ve vakıf üniversiteleri kurdukları stantlarda öğrencilere okulları hakkında bilgiler verirken, YKS uzmanları, tercih danışmanları, akademisyenler, meslek profesyonelleri, YKS eğitim yayıncıları ve yurtdışı eğitim danışmanları da üniversite sınavına girecek öğrencilere rehber oldu. Armutalan Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puan türlerine göre öğrenci kabul eden bölümlerin tanıtım atölyeleri de düzenlendi. Öte yandan YKS uzmanları ve tercih danışmanları tarafından üniversite adayı öğrencilerine yönelik YKS 'ye hazırlık, etkili sınav çalışma ve test çözüm teknikleri, sınav motivasyonu, inovasyon-girişimcilik ve kariyer planlama gibi konularda kısa sunumlar yapıldı. - MUĞLA