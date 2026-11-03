Marmaris'te Kızılay Haftası kan bağışı kampanyasına Kaymakam Kaya da katıldı - Son Dakika
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Marmaris'te Kızılay Haftası kan bağışı kampanyasına Kaymakam Kaya da katıldı

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Marmaris\'te Kızılay Haftası kan bağışı kampanyasına Kaymakam Kaya da katıldı
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Marmaris'te Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen kan bağışı kampanyasına protokol üyeleri, jandarma ve polis ekipleri ile vatandaşlar katıldı. Kaymakam Nurullah Kaya da kan bağışında bulunup öğrencilerle sohbet ederek dayanışmanın önemini vurguladı.

Marmaris Kaymakamlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen kan bağışı kampanyasında, protokol üyeleri, jandarma ve polis ekipleri ile vatandaşlar kan bağışında bulunarak dayanışmaya destek verdi.

Marmaris'te Kızılay Haftası dolayısıyla "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Beldibi Sıtkı Zaralı İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinliğe kamu kurumlarının temsilcileri, güvenlik güçleri, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte kan bağışında bulunan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti. Kan bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çeken Kaya, toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

Marmaris'te görev yapan jandarma ve polis ekipleri de kampanyaya katılarak kan bağışında bulundu. Vatandaşların can ve mal güvenliği için görev yapan güvenlik güçleri, bu kez hayat kurtarmak için kan vererek hem öğrencilere hem de vatandaşlara örnek bir davranış sergiledi.

Türk Kızılay ekipleri tarafından yürütülen kampanyada kamu kurumlarının yöneticileri ve vatandaşlar da kan bağışında bulunarak etkinliğe destek verdi. Marmaris Kaymakamlığı, kan bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan kampanyaya katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kampanyaya Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yalçın ve kamu kurumlarının yöneticileri katılım sağladı.

Kaynak: İHA
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