Marmaris Belediye Başkanı Koltuğunu Minik Öğrencilere Devretti

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu minik öğrencilere devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılı kutlamaları kapsamında bugünle özdeşleşen makam sahiplerinin koltuklarını miniklere devretmesi geleneği de devam etti. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de koltuğunu sembolik olarak Şehit Nedip Cengiz Eker İlköğretim Okulu'ndan Alp Turan Bayat, Arya Erbay ile Çağdaş Bilim Koleji'nden Kuzey Sarp Fidan, Deniz Naz Uysaler ve Derin Su Sözer'e devretti. Öğretmenleri eşliğinde Başkan Ünlü'yü ziyaret eden minik çocuklar sırayla 'belediye başkanı' sıfatıyla taleplerini dile getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada tek olduğunu söyleyen minik çocuklar, bu bayramı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tüm dünya çocukları adına teşekkür etti.

Çocuklara talimatlarını soran Başkan Acar Ünlü ise "Alp Turan, Arya, Kuzey Sarp, Deniz Naz ve Derin Su dünyanın incisi Marmaris'imizin bugünkü belediye başkanları oldu. Verdikleri talimatlarla kentimize değer katan kıymetli başkanlarımızın dediklerini en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle geleceğimizi inşa edecek yegane varlığımız olan çocuklarımıza sevgilerimi iletiyorum" ifadesini kullandı. - MUĞLA