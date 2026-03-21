Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nin modern yol ağı genişliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin modern yol ağı çalışmaları kapsamında tamamlanan İçmeler-Turunç Kavşağı'ndaki çalışmalar vatandaşların takdirini topladı.

Marmaris'teki şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen yol çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda İçmeler-Asparan-Turunç yol ayrımı güzergahında başlatılan sıcak asfalt yenileme çalışmaları tamamlanarak yol vatandaşların kullanımına sunuldu.

13 milyon 200 bin TL yatırımla gerçekleştirilen yatırımda, mevcut tabaka sökülerek yerine sıcak asfalt binder tabakası serimi gerçekleştirildi. Ayrıca yol güzergahında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla lokal yağmur suyu ve zemin iyileştirme imalatları da tamamlandı.

Bölgede esnaflık yapan Dursun Bayrı, eski yolun parke kaplı olması nedeniyle sık sık toz ve çamur sorunu yaşandığını belirterek, yapılan sıcak asfalt çalışmasıyla yolun daha güvenli ve kullanışlı hale geldiğini söyledi. Bayrı, "Önceden yolumuz parke kaplıydı, tozu ve çamuru çok oluyordu. Şimdi yapılan çalışma ile yolumuzdan çok memnunuz. Ahmet Başkan'ın döneminde Marmaris'e daha fazla ilgi ve hizmet geldiğini görüyoruz. Sıcak asfaltla birlikte yolumuz daha güvenli hale geldi, sürücüler için daha kullanışlı bir yol oldu" dedi.

"Avrupa standartlarında bir yola kavuştuk"

İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş ise geçmiş yıllarda sel nedeniyle yolun büyük zarar gördüğünü hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu bölgede defalarca sel yaşadık ve sel nedeniyle yolumuz çok bozulmuştu. Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin kullandığı bu yol, yapılan çalışmalarla Avrupa standartlarında bir hale geldi. Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hiçbir başvurumuzu karşılıksız bırakmıyor ve imkanlar dahilinde Marmaris'imize gerekli yatırımları yapıyor" ifadelerini kullandı.

"İhtiyaçları yerinde tespit ederek yatırımlarımızı sürdürüyoruz"

Muğla'nın her noktasında halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sık kullanılan güzergahta yapılan çalışmaların önemine değindi.

Başkan Aras, "Marmaris'te hem hemşehrilerimizin hem de yerli ve yabancı misafirlerimizin yoğun olarak kullandığı bir bölgede ulaşımın güvenli ve konforlu olması bizim için çok önemli. Muğla'mızın tüm ilçelerinde olduğu gibi Marmaris'te de ihtiyaçları yerinde tespit ederek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Muğla'yı daha yaşanabilir, ulaşımı daha güvenli ve modern bir kent haline getirmek için ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA