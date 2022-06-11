Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı - Son Dakika
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Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı

11.06.2022 14:47
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar alargada duran tekneleri karaya attı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar alargada duran tekneleri karaya attı.

Marmaris'te sabah saatlerinde hızını arttıran ve zaman zaman 50 kilometre hıza ulaşan rüzgara karşı tekne sahipleri önlemlerini aldılar. Alargada olan bazı tekneler karaya oturdu. Şiddetli rüzgar ve fırtınanın keyfini her zaman ki gibi sörfçüler sürerken sahilden onları izleyen vatandaşlar fotoğraflarını çekti. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde fırtına nedeni ile ağaç devrilmeleri yaşanırken, can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi edinildi. - MUĞLA

Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı

YORUMLAR
500
Marmaris açıklarında yatta çıkan yangın söndürüldü Marmaris açıklarında yatta çıkan yangın söndürüldü Lüks yat alev alev yandı Lüks yat alev alev yandı
Kaynak: İHA

Marmaris, Fırtına, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı - Son Dakika
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