Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı - Son Dakika
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Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı

12.06.2022 00:58
Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar alargada duran tekneleri karaya attı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar alargada duran tekneleri karaya attı.

Marmaris'te sabah saatlerinde hızını arttıran ve zaman zaman 50 kilometre hıza ulaşan rüzgara karşı tekne sahipleri önlemlerini aldılar. Alargada olan bazı tekneler karaya oturdu. Şiddetli rüzgar ve fırtınanın keyfini her zaman ki gibi sörfçüler sürerken sahilden onları izleyen vatandaşlar fotoğraflarını çekti. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde fırtına nedeni ile ağaç devrilmeleri yaşanırken, can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi edinildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris, Fırtına, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı - Son Dakika
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