Marmaris'te sokakta kalanlar soğuk ve yağışlı havada otellere yerleştirildi - Son Dakika
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Marmaris'te sokakta kalanlar soğuk ve yağışlı havada otellere yerleştirildi

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Marmaris\'te sokakta kalanlar soğuk ve yağışlı havada otellere yerleştirildi
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Marmaris Kaymakamlığının 'Sokakta Kimse Kalmasın' Konaklama Projesi kapsamında, soğuk ve yağışlı havada sokakta yaşayan vatandaşlar otellere yerleştirildi. Konaklamanın yanı sıra sıcak yemek, sağlık ve psikososyal destek de sağlanıyor.

Marmaris Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Sokakta Kimse Kalmasın" Konaklama Projesi kapsamında, soğuk ve yağışlı havalarda sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlar otellere yerleştirildi. Proje kapsamında barınmanın yanı sıra yemek, sağlık ve psikososyal destek de sağlanıyor.

Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Sokakta Kimse Kalmasın" Konaklama Projesi kapsamında, ilçede barınma sorunu yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Sarıca ile birlikte sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde tespit etti.

Sokakta yaşayan vatandaşlar otellere yerleştirildi

Özellikle son günlerde etkili olan yağışlı ve soğuk hava şartları nedeniyle barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlarla yakından ilgilenen Kaymakam Kaya, güvenli ve sağlıklı ortamlarda konaklamalarını sağlamak amacıyla otellere yerleştirilmelerini sağladı.

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yalnızca konaklama imkanı sunulmuyor. Sıcak yemek, sağlık hizmetleri ve psikososyal destek de sağlanarak vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

"Hiçbir vatandaşımız kendisini yalnız hissetmeyecek"

Kaymakam Nurullah Kaya, devletin ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirterek, özellikle olumsuz hava şartlarında kimsenin sokakta kalmaması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kaya, hiçbir vatandaşın kendisini yalnız ve sahipsiz hissetmemesi amacıyla ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA
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