Marmaris\'te TCG I. İnönü denizaltısı ve TCSG-310 botu 29 Ekim\'de ziyarete açılacak

Marmaris'te TCG I. İnönü denizaltısı ve TCSG-310 botu 29 Ekim'de ziyarete açılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris'te 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı kapsamında TCG I. İnönü denizaltısı ile TCSG-310 Sahil Güvenlik botu halkın ziyaretine açılacak. Denizaltı Cruise Port Limanı'nda, bot ise Belediye İskelesi'nde belirlenen saatlerde ziyaret edilebilecek.
TCG I. İnönü denizaltısı ile TCSG-310 Sahil Güvenlik botu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Marmaris'te iki ayrı noktada vatandaşları ağırlayacak.
Marmaris'te 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı kapsamında Denizaltı Filosu Komutanlığına bağlı TCG I. İnönü (S-360) denizaltısı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-310 botu halkın ziyaretine açılacağı duyuruldu.
Denizaltı, Marmaris Cruise Port Limanı'nda
TCG I. İnönü (S-360) denizaltısı, Marmaris Cruise Port Limanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Vatandaşlar, denizaltıyı 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.
Sahil güvenlik botu, Belediye İskelesi'nde
TCSG-310 Sahil Güvenlik botu ise Marmaris Belediye İskelesi'nde halkın ziyaretine açılacak. Bot, 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek ziyaretlere, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.
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