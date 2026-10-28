Marmaris'te TCG I. İnönü denizaltısı ve TCSG-310 botu 29 Ekim'de ziyarete açılacak - Son Dakika
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Marmaris'te TCG I. İnönü denizaltısı ve TCSG-310 botu 29 Ekim'de ziyarete açılacak

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Marmaris\'te TCG I. İnönü denizaltısı ve TCSG-310 botu 29 Ekim\'de ziyarete açılacak
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Marmaris'te 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı kapsamında TCG I. İnönü denizaltısı ile TCSG-310 Sahil Güvenlik botu halkın ziyaretine açılacak. Denizaltı Cruise Port Limanı'nda, bot ise Belediye İskelesi'nde belirlenen saatlerde ziyaret edilebilecek.

TCG I. İnönü denizaltısı ile TCSG-310 Sahil Güvenlik botu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Marmaris'te iki ayrı noktada vatandaşları ağırlayacak.

Marmaris'te 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı kapsamında Denizaltı Filosu Komutanlığına bağlı TCG I. İnönü (S-360) denizaltısı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-310 botu halkın ziyaretine açılacağı duyuruldu.

Denizaltı, Marmaris Cruise Port Limanı'nda

TCG I. İnönü (S-360) denizaltısı, Marmaris Cruise Port Limanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Vatandaşlar, denizaltıyı 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

Sahil güvenlik botu, Belediye İskelesi'nde

TCSG-310 Sahil Güvenlik botu ise Marmaris Belediye İskelesi'nde halkın ziyaretine açılacak. Bot, 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek ziyaretlere, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.

Kaynak: İHA
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