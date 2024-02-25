Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilip denize girdi. Deniz suyunun sıcak olduğunu belirten bir kişi 'yüzmeyi çok seviyorum yaz gibi ' dedi.
Bahar mevsimine erken giren Marmaris'te 20 derecenin üzerindeki güzel havayı fırsat bilen Marmaris'te yaşayan vatandaşlar, termoslarını ve sandalyelerini alarak halk plajlarını doldurup keyif yaptılar. Bir grup vatandaş ise denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.
Deniz suyu sıcaklığının 22 derece civarında olduğu denize giren vatandaşlardan Mithat Tunçsoy 'kış olmasına rağmen su çok güzel, herkes girsin bence. Deniz biraz kirliydi ama yine de çok güzeldi' şeklinde konuştu. - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi - Son Dakika
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. İstanbulspor ise haftaya 12 puanla son sırada girdi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda'yı Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 76-75 yendi.
Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının açılış törenine davet edildiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Murat Kurum yalanlamıştı. İmamoğlu, Kurum'a belgeli yanıt verirken, tartışmalara dahil olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Derdimiz İstanbul'a hizmet olmalı." ifadelerini kullandı.
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerdeki paylaşımında ayak parmaklarına siyah oje sürdüğü görülmüştü. Portekizli yıldızın ojelerinin sırrı ortaya çıktı. Ronaldo'nun bu yöntemle ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonlarının oluşmasını önlediği öğrenildi.
Fenerbahçe, bu sezonun başarılı oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu. Kahveci'nin haftalarca forma giymesi beklenmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Adana mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayi alanında elde ettiği başarıları vurgulayarak, KAAN adlı uçağın dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'de son dönemde artan fiyatlar sonrası restoran işletmecileri "eko" yani ekonomik ürün dönemini başlattı. Müşteri kaybetmek istemeyen esnaf, gramajları düşürerek daha uygun fiyatlı ürünleri menülere koydu.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, bugün düzenlenen proje tanıtım toplantısında Ankara'nın sorunlarını ve geleceğe dair umutlarını ele aldı. Altınok, Ankara'nın huzurunu geri kazanması için hızlı çözümler getiren bir liderlik anlayışına ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?