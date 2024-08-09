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Marmaris'te yaban domuzları şehir merkezine indi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde yaban domuzları şehir merkezine indi. Yemek arayışıyla sokak aralarında dolaşan domuzlar, çöpleri karıştırarak buldukları yiyecek artıklarıyla beslendi.

Marmaris'teki yaban domuzları, son dönemde yaşanan kuraklık ve orman yangınları nedeniyle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu durum, domuzları şehirlere daha yakın alanlarda yiyecek aramaya yöneltiyor. Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde, şehrin farklı noktalarında dolaşan yaban domuzlarının özgürce gezindiği gözlemlendi. Yetkililer, vatandaşları domuzlarla karşılaştıklarında sakin olmaları ve cadde ve sokaklarda yiyecek bırakmamaları konusunda uyardı. Şehirdeki yaban domuzlarının varlığı, vatandaşların hem şaşırmalarına hem de tedirgin olmalarına neden olurken, doğal yaşam alanlarına yönelik koruma çalışmalarının önemi bir kez daha gündeme geldi.