Marmaris'te Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Marmaris'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Marmaris\'te Yangın Kontrol Altına Alındı
21.06.2026 14:36
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Marmaris'te çıkan yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı, vatandaşlara uyarılar yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Asparan mevkiinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonrası Muğla Valiliği, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Marmaris Asparan mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere kısa sürede müdahale etti. Havadan ve karadan gerçekleştirilen etkin müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının titizlikle sürdüğü bildirildi.

Yangının ardından Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ormanların korunması için vatandaşların duyarlılığının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, istatistiklerin orman yangınlarının önemli bir bölümünün insan kaynaklı olduğunu gösterdiği belirtilerek, yangınla mücadelenin en etkili yolunun yangın çıkmadan önce gerekli tedbirlerin alınması olduğu ifade edildi.

Valilik açıklamasında, ormanlık alanlarda ve orman içi yollarda ateş yakılması, mangal yapılması ve kontrollü dahi olsa ateş kullanımının yasak olduğu hatırlatıldı. Araçlardan atılan sönmemiş sigara izmaritleri, doğaya bırakılan cam kırıkları ile plastik ve metal atıkların da yangın riskini artırdığına dikkat çekildi.

Tarımsal alanlarda anız yakılmasının da yasak olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşlardan duman veya ateş görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları istendi.

Muğla Valiliği, "Doğamız, mirasımızdır. Yeşil bir gelecek için el birliğiyle tedbirli olalım, doğamıza ve geleceğimize sahip çıkalım" çağrısında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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