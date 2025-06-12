Marmaris'te Yat Limanı Projesine ÇED Olumlu Kararı

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Eski adı MUÇEV olan Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma AŞ'nin Marmaris'in Söğüt mevkisinde yapmayı planladığı yat limanı ve tekne bağlama iskelesi kapasite artırımı projesine "ÇED olumlu" kararı verildi.

Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma AŞ tarafından 178 yat bağlama kapasiteli "Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Arttırımı" projesi için 9 Eylül 2020'de "ÇED gerekli değildir" kararı verilmişti. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesinin açtığı davalar sonucunda projenin 1. derece arkeolojik sit alanında kaldığı gerekçesiyle valiliğin verdiği "ÇED olumlu" kararı iptal edilmiş, karar Danıştay tarafından onanmıştı.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin tespiti sonucunda Temmuz 2023'te Söğüt'teki koyda arkeolojik eserler belgelendi. Muğla Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu ise koyu 1. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan etti.

Danıştayın kararının ardından yeniden başlatılan ÇED sürecinde yatırımcı ve projenin adı değiştirildi.

Edinilen bilgiye göre projeye 11 Haziran 2025'te "ÇED olumlu" raporu verildi.

ÇED dosyasına göre proje alanı; Aydın-Muğla- Denizli Planlama Bölgesi'nde "Orman Alanı", "Deniz", "Liman/Liman Gerisi Alan", "Özel Çevre Koruma Bölgesi", "Önemli Doğa Alanı" ve "Doğal Sit Alanı" sınırları içerisinde yer alıyor.