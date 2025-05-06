Marmaris'te Yaz Sezonu Güvenliği İçin Toplantı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris'te Yaz Sezonu Güvenliği İçin Toplantı Yapıldı

Marmaris\'te Yaz Sezonu Güvenliği İçin Toplantı Yapıldı

Marmaris'te yaz sezonu öncesi deniz trafiği ve güvenlik tedbirleri görüşüldü. Bozburun Limanı 2 Haziran'da açılacak.

06.05.2025 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonunun başlaması ile birlikte, güvenlik tedbirleri konusunda hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Marmaris Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıda yaz sezonu öncesinde deniz trafiği, liman hizmetleri ve teknelerin giriş çıkışları ve deniz sektörü çalışanlarına ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Marmaris Kaymakamlığı binasında Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Liman Emniyet Şube Müdürlüğü ve Marmaris Liman Bölge Müdürlüğü, Liman Gümrük Müdürlüğü ve Gümrüklü Liman İşletmesi yetkilileri katıldı.

Toplantıda, sezon boyunca yoğunlaşması beklenen deniz trafiği için alınacak önlemler, liman hizmetlerinin düzenlenmesi ve yabancı bayraklı tekneler, gümrük faaliyetleri ele alındı. Marmaris Limanı'ndaki hazırlıkların yanı sıra, Bozburun Gümrüklü Limanı'nın yaz sezonundaki durumu da değerlendirilerek hazırlıkların tamamlanmasının ardından Bozburun Limanı'nın 2 Haziran itibarıyla sezonluk hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nurullah Kaya, Denizcilik, Güvenlik, Marmaris, Bozburun, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te Yaz Sezonu Güvenliği İçin Toplantı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
Sinan Akçıl, Kızılay için bestelediği şarkıyı ilk kez seslendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik etti Sinan Akçıl, Kızılay için bestelediği şarkıyı ilk kez seslendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik etti
’Uçan Adam’ olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti 'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti
Çetelerle işbirliği yaptığı iddia edilen polis, kendisini takip eden polisi dövdürtüp kaçırdı Çetelerle işbirliği yaptığı iddia edilen polis, kendisini takip eden polisi dövdürtüp kaçırdı
Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu
Edin Dzeko’dan sürpriz açıklama Herkesin kafasını karıştırdı Edin Dzeko'dan sürpriz açıklama! Herkesin kafasını karıştırdı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
BM’den Hindistan ve Pakistan’a çağrı: Gerilim kritik noktaya geldi BM'den Hindistan ve Pakistan'a çağrı: Gerilim kritik noktaya geldi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 15:11:49. #7.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te Yaz Sezonu Güvenliği İçin Toplantı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.