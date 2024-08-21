Marmaris\'teki Atatürk Büstleri Bakıma Alındı

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Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak için Marmaris'in birçok noktasında yer alan Atatürk büstleri bakıma alındı.

Marmaris Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi, ilçe sınırlarında yer alan Mustafa Kemal Atatürk büstlerini bakıma aldı. Hava şartları nedeniyle zamanla rengi solan büstler Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla yenilendi. Selimiye, Turgut Orhaniye, Hisarönü, Taşlıca, Söğüt, Bayır, Karacasöğüt, Çamlı, Çetibeli'nde yer alan büstler boyanırken, kaideleri de bakıma alındı. Çalışmalar kapsamında büstlerin yanında yer alan bayrak direkleri de elden geçirildi. Ekipler, Atatürk heykellerini de kapsayan yenileme çalışmalarını Turunç, İçmeler ve Marmaris'te de sürdürecek. - MUĞLA