Marmaris Ticaret Odası, turizm fuarında yerini alacak - Son Dakika

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ara verilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı (EMITT) 25. kez kapılarını açacak. Salon 3/B-251 alanında Marmaris Ticaret Odası (MTO)'nın da yer alacağı dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan EMITT'te bu yıl "Dünya'nın İncisi Marmaris" rüzgarı esecek.

09-12 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak olan fuara Marmaris Ticaret Odası yoğun bir katılımla Marmaris'i tanıtacak. Son 2 senedir pandemi nedeniyle turizmde yaşanan düşüşün Marmaris ekonomisine verdiği zararı telafi edebilmek ve geçtiğimiz aylarda yaşanan yangın, dolu ve sel gibi doğal afetlerden dolayı oluşan karamsar havayı geride bırakmak için MTO büyük bir tanıtımla fuarda yerini alacak. Marmaris Belediye standında yer alacak olan MTO Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin katılımıyla yer alacağı fuarda ayrıca Marmaris'in tarihine ışık tutan ve tanıtımına katkı sağlayacak iki kitabın tanıtımını da fuarın ilk günü saat 15.30'da gerçekleştirecek.

1960 yılında Marmaris'te inşa edilen ve Ege'nin eşsiz koylarını dönemin ünlü sanatçı, yazar ve aydınlarını dolaştırarak ilk Mavi Yolculuk öyküsünü yazmaya başlayan "Hürriyet" teknesi, MTO'nun katkılarıyla kitap haline geldi. Hürriyet Teknesi'nin sahibinin oğlu ve aynı zamanda kitabın yazarı olan mimar Mustafa Eroğlu, kaleme aldığı "Kaybolan Mavi" adlı kitabında, dönemin Marmaris'ine ve mavi yolculuk hikayesine yer veriyor. Dönemin ilçe turizm müdürü ünlü şair Can Yücel'in tekne sahibi Kaptan Ali Eroğlu'nu ünlü yazar Sabahattin Eyüboğlu ile tanıştırmasıyla başlayan bu serüven, Türkan Saylan, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Azra Erhat, Mina Urgan gibi bir dönemin ünlü şair, yazar ve tanınmış pek çok isminin de katılmasıyla bir Mavi Yolculuk hikayesine dönüşüyor. Yazar Mustafa Eroğlu'nun da katılımıyla fuar sırasında ilk kez tanıtımı yapılacak olan kitabı pek çok kitapsever ve mavi yolculuk gönüllüsü merakla bekliyor.

Fuar sırasında Marmaris çarşısında yer alan, tarihe tanıklık etmiş eski Marmaris evlerinden birinde uzun yıllardır el emeği sandaletler yaparak babadan oğula geçen mesleğini sürdürmeye çalışan Marmaris Sandaletçisi olarak bilinen Fevzi Olca'nın şiir kitabı da tanıtılacak. Marmaris'e gelen yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Marmaris'teki son sandalet ustası olan Fevzi Olca, yıllar içerisinde yazdığı pek çok şiirini derlediği "Yaşarsan Anı Olur, Uyursan Rüya Görürsün" adlı şiir kitabı ile Marmaris standında kitapseverlerle buluşacak. Marmaris'e özgü el emeği sandaletlerin nasıl yapıldığını da gösterecek olan Olca, Marmaris'in kültürel değerlerinden biri olarak yerli yabancı pek çok kişinin yıllar içerisinde dostluğunu kazanarak Marmaris turizmine büyük katkı sağlıyor. - MUĞLA