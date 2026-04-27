Marmaris yazısı yenileniyor

Marmaris'in en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan ve hem ilçe sakinlerinin hem de kente gelen misafirlerin fotoğraf çektirmek için uğrak noktası haline gelen "'Marmaris' yazısı, sezon hazırlıkları kapsamında yenileniyor. Arka planında Marmaris'in eşsiz manzarasını sunan yazı, Marmaris Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri tarafından bakım ve onarım çalışmaları için bulunduğu alandan alınarak atölyeye kaldırıldı. Kırılan bölümleri onarılacak, gerekli bakım işlemleri gerçekleştirilecek ve yeniden boyanacak olan 'Marmaris' yazısı birkaç gün içinde tekrar yerine monte edilerek rengarenk harfleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - MUĞLA