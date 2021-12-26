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Marmaris yeni yıl için hazır - Son Dakika

Marmaris yeni yıl için hazır

26.12.2021 14:56
Marmaris yeni yıl için hazır

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokaklar, caddeler ve meydanlar yeni yıl için ışıklandırılırken, yerli ve yabancı turistler ilçeye bekleniyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokaklar, caddeler ve meydanlar yeni yıl için ışıklandırılırken, yerli ve yabancı turistler ilçeye bekleniyor.

Beş yıldızlı bir otelin ön büro sorumlusu Ümit İnce yaptığı açıklamada, "Yerli turist beklentimiz daha fazla, yabancı turist için rezervasyon durumlarında bir değişiklik henüz yok. Birkaç Bulgar turist var o kadar. Durum değişir mi son hafta hareketlilik olur mu bilmem bizim hazırlıklarımız tamam" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (Tursab) Bölge Denetleme Kurulu Başkanı Suat Esin yeni yılda Marmaris için hareketlilik konusunda "Çok fazla açık otelimiz zaten yok şuanda. Açık otellerimizde de bir rezervasyon hareketliliği söz konusu değil maalesef. Buradan vatandaşlarımıza Marmaris'e gelip yeni yıllarını geçirmeleri için sesleniyorum. Pandeminin hala devam ediyor olması insanların tatil olayına biraz uzak durmasına sebep oluyor ancak açık olan otel ve restoranlar programlarını yaptılar. Yılbaşı özel bir gün olduğu için müzik saatlerinde belki bir esneme yapılabilir tabii ki takdir yetkililerin " şeklinde konuştu. - MUĞLA

Marmaris yeni yıl için hazır
Marmaris yeni yıl için hazır
Marmaris yeni yıl için hazır
Marmaris yeni yıl için hazır
Marmaris yeni yıl için hazır
Marmaris yeni yıl için hazır

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Yeni Yıl, Marmaris, turist, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris yeni yıl için hazır - Son Dakika


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