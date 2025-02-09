Marşla Yanan Araçta Maddi Hasar

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Kontrol için marşa bastığı araçta yangın çıktı

Kontrol için aldıkları müşterinin aracı alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'da motor arızası nedeniyle kontrol etmek için teslim aldıkları müşteriye ait araç marşa basması ile bir anda yanmaya başladı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomapaşa Caddesi 2220sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motor arızası nedeniyle sorunun tespiti amacıyla teslim aldıkları ve sokak üzerinde park halindeki müşterinin aracına binen Ali Fırat, aracı çalıştırdığı anda motor kısmından dumanların çıktığını gördü. Hemen araçtan inen ve kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isteyen Fırat'ın ve vatandaşların çabaları yetersiz olunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, depodaki yakıt kaçağı nedeniyle aracı alevler sardı. İtfaiye ekiplerinin köpüklü suyla müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmasının ardından büyük çapta maddi hasar oluşan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Marşa basmasıyla dumanların çıkması bir oldu

Aracın sabahları çalışmama problemi nedeniyle tamir amacıyla kendilerine geldiğini belirten Ali Fırat, son kez kontrol etmek amacıyla marşa bastıklarında aracın yanmaya başladığını belirterek, "Bize sabahları benzinde geç çalışma şikayeti ile gelmişti. Hiç çalışmıyordu daha doğrusu, biz benzinle biraz çalıştırdık. Müşterinin de bilgisi dahilinde aracı teslim etmek için sabah buraya getirdik. Son bir kez denemek için marşa bastığımızda aracın ön kısmından dumanlar gelmeye başladı. Kendi müdahalemizle söndüremedik, itfaiyeyi çağırdık. Aracın durumunu görüyorsunuz, bizden kaynaklı bir sorun olduğunu düşünmüyorum, araçtan kaynaklı bir sorun. Daha önce motor yakmışlar, tesisatı falanda yapılmış. Bizde kaldı kabahat, biz denemek için getirdik buraya, yapacak bir şey yok" dedi.