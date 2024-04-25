MASKİ, Su Yükleme ve Fatura Ödeme İşlemlerinde Geçici Hizmet Dışı Kalacak

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MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa il genelinde su yükleme ve fatura ödeme işlemlerinde 30 Nisan 23.45'den 1 Mayıs 06.00'a kadar yeni ücret tarifelerini uygulamak için yapılacak güncelleme dolayısıyla hizmet verilemeyeceğini duyurdu. MASKİ tarafından yapılan açıklamada vatandaşların mağdur olmamaları adına belirtilen tarih ve saatler arasında gerekli önlemleri almaları için sistemlerin hizmete kapalı olacağının duyurusu yapıldı.

18 Nisan 2024 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında toplanan MASKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan karar ile su ücret tarifeleri güncellendi. Başkan Zeyrek'in söz verdiği gibi ilk iki ton su 1 TL, sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirimli olarak belirlenen su ücret tarifesi 1 Mayıs itibarıyla Manisa il genelinde uygulanmaya başlanacak.

MASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bankaların mobil uygulamaları, maski pratikler, maski matikler, maski mobil uygulama ve online.manisasu.gov.tr üzerinden yapılacak su yükleme ve fatura ödeme işlemlerinde tüm sistemler 30 Nisan 23.45'den 1 Mayıs 06.00'a kadar güncelleme dolayısıyla hizmet dışı olacak. Manisalıların bu tarih ve saatler arasında mağdur olmamaları adına gerekli önlemleri almaları önemle rica edildi. - MANİSA