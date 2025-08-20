MASKO Mobilyacılar Sitesi\'nde Yarım Bırakılan Yol Çalışması Esnafı Mağdur Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2 yıl önce sel vurması nedeniyle yolu bozulan MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde yaklaşık 2 ay önce başlattığı çalışmayı yarım bıraktı. Tamamlanmayan yol nedeniyle esnaf müşteri kaybettiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Yol çalışmasının tamamlanmamasına tepki gösteren esnaf Nazmiye Akay, "2 aydır yolumuz kapalı sokağımıza giren yok. Ciddi anlamda işsizlik yaşıyoruz. Ciddi anlamda mağdur olduk" dedi.

İstanbul'da 2023 yılında etkili olan yağmurun ardından MASKO Mobilyacılar Sitesi'ni sel vurmuştu. İstinat duvarının çökmesi ile iş yerlerini sel suları basmış, yollar bozulmuştu. İBB ekipleri ise etkili olan selden sonra bozulan yol için yaklaşık 2 ay önce çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, yol ekipler tarafından kazıldı ve asfalt dökmeden bırakıldı. Yarım bırakılan çalışma sonucunda esnaf mağdur edildi. Esnaf, müşterilerin çalışma nedeniyle dükkanlarına gelemediklerini belirtti. Mağdur olan esnaf İBB'nin yarım bıraktığı yol için tepki gösterdi.

"Esnaflar mağdur oldu"

Esnaf olan Mahmut Özkan "Biz MASKO esnafları olarak şu an da mağduruz. Yolumuz yapıldı ama malzeme yok, hapse girdiler diye çalışmalar durdu. Esnaflar mağdur oldu. Ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belirtilmiyor. Devlet büyüklerimizden bu konuya el atmalarını istiyoruz. Belediyelere baktığımız zaman emlak vergisi alıyorlar bizlerden. Malzeme yoksa asfaltın atılması gerekiyor. Bu şekilde bekliyoruz. İBB'ye yönetimi diye bir şey yok şu anda İstanbul sahipsiz, devletimizin büyüklerinden istiyoruz bu yardımı. Burası bir organize sanayi sitesi, 10 bin kişiye yakın ekmek veren bir yer. Esnaflar kiracılar mağdur. Yüksek kira bedelleri ödüyorlar. Müşteriler buraya girdiklerin yolda kalıyorlar" dedi.

"Hiçbir şekilde yol kat edilmedi"

Mağdur olan Nazmiye Akay, "2 aydır yolumuz kapalı sokağımıza giren yok. Ciddi anlamda işsizlik yaşıyoruz. Ben kiracıyım iş yapacağım ki kiramı ödeyeyim. Yol kapalı sokağıma giren yok. İş yapamıyorum. Ciddi anlamda mağdur olduk. En azından asfaltı döküp yolumuzu açsınlar. Bize 45 gün gibi bir süreçte biteceği söylendi. Şuan 2 ay bitti. Ama halen hiçbir şekilde yol kat edilmedi. Bu halde bekliyoruz. Çalışma durdu. Büyükşehir belediyesi yapıyor. Süreç hakkında kimse bilgi vermiyor" şeklinde konuştu.

"Çalışma durduruldu"

Esnaflık yapan Fatih Bayer, "Burası MASKO'daki sel felaketlerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bir çalışmadır. Çalışma 2 ayı buldu. Hızlı şekilde yapıp bitireceklerini söylediler. Çalışma durduruldu. Durdurulunca da hepimiz mağduriyet yaşıyoruz. Bir süreç hakkında kimse bilgi vermiyor. Devletimizde rica ediyoruz buraya el atsınlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL